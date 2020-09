Un automobiliste percute des voleurs à l'arraché (Paraguay)

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Dans la ville de Lambaré au Paraguay, un automobiliste a stoppé deux voleurs à l'arraché en percutant leur moto. L'automobiliste a été témoin d'un vol à l'arraché. Le passager était descendu de la moto pour tenter d'arracher le sac d'une femme, sans succès, mais il a réussi à repartir avec son téléphone. L'automobiliste a tenté une première fois de les renverser en les percutant, mais n'a pas réussi. La deuxième fois fut la bonne. L'automobiliste est resté sur les lieux et a gardé les deux voleurs jusqu'à l'arrivée de la police. Les deux hommes de 22 et 24 ans ont déclaré qu'ils rentraient de travail et que c'était la première fois qu'ils volaient. Ils ont été inculpés quant au conducteur de la voiture, il n'a pas été poursuivi.

arrachee collision moto paraguay voiture vol voleur