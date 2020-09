Vidéo : Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine Posté par LeFreund

Un homme fait tranquillement une petite sieste au bord de sa piscine à Greenfield, dans le Massachusetts, lorsqu'il est réveillé par une visite surprise.



Vidéo (1mn) : Visite surprise au bord d'une piscine





J'adore le fait que l'ours vérifie, en lui secouant le pied, si son propriétaire fait encore partie des vivants ou est éligible au régime "viande froide"...

10 commentaires Auteur Conversation Spectre_Swiss Je suis accro Inscrit le: 15/4/2013 Envois: 940 Karma: 540 Re: Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine Re: Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine 1 "Ne sachant comment réagir face à l'animal sauvage"



comme quoi , ça peut servir de puer des pieds ! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 262 Karma: 747 Re: Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine Re: Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine 2 C'est un service de réveil, très répandu dans les hôtels du Massachusetts ! GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 197 Karma: 384 Re: Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine Re: Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine 6 J'adore le fait que l'ours vérifie, en lui secouant le pied, si son propriétaire fait encore partie des vivants ou est éligible au régime "viande froide"... Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 593 Karma: 1069 Re: Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine Re: Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine 0 Prendre en photo son agresseur et l'envoyer à quelqu'un : c'est pas mal, cela ne sauve pas forcément la vie, mais cela simplifie le travail des enquêteurs.

Une réaction moins conne que la plupart.



(bon, après, contre un ours, c'est peut-être pas non plus le plus utile, mais j'ai pas mieux à proposer) Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5159 Karma: 4877 En ligne ! Re: Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine Re: Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine 0 En clair, il lui a tiré son portrait. J'espère qu'il avait un permis. Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 609 Karma: 1082 Re: Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine Re: Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine 0 Franchement confondre sa femme avec un ours, c'est moyen ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1407 Karma: 2408 En ligne ! Re: Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine Re: Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine 0 Green Spring field, Massachusetts

La vie coulait comme de l'eau

Un matin j'ai pris perpète

En ouvrant la radio mon portable



L'ours : "Salut ! On se fait un plouf ?"



L'ours : "Salut ! On se fait un plouf ?"

Chasseurs : "Faisez gaffes ! Les ours sont dangereux ! Heureusement qu'on est là pour les butter ! "L'ours : "Salut ! On se fait un plouf ?" WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2718 Karma: 8602 Re: Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine Re: Quand tu dors tranquillement au bord de la piscine 1 « Achetez une RING et vous verrez votre homme se faire dévorez par un ours. RING ! Et conserver vos plus précieux souvenirs. »