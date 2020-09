Vidéo : Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris Posté par El_taquetinho

Les vols de vélos se multiplient à Paris. Mais où finissent-ils ? Le Parisien a mené l'enquête.



Vidéo (9mn7s) : Comment j'ai retrouvé mon vélo volé (Le Parisien)





Sur le même sujet :

Vidéo : Melius, la société qui se cache derrière JP Vidéo : Lama Fâché, le fake à plein YouTube ! (Aude WTFake) Vidéo : Comment la police a éborgné un Gilet jaune Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1257 Karma: 499 Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris 0 bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 373 Karma: 421 Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris 1 Personne pour faire des vélos bombes qui explosent à distance ? Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 191 Karma: 159 Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris 0 Une pub un peu longue mais sympa. Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1269 Karma: 633 Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris 0 Que des gens respectables dans des lieux respectables...



Et cette journaliste qui fait son boulot en émettant des suppositions en permanence alors que ca pue tellement que le risque de se tromper est de l ordre du pourcent...



Au final tant qu'on ne prendra pas le taureau par les cornes on laissera les trafics s installer et le même type de personne prendre l ascendant sur les lois. shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 556 Karma: 960 Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris 1 Ouai enfin on en déduit surtout que ce tracker c'est de la merde Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2580 Karma: 4425 Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris 0 "Jérémy" Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1319 Karma: 882 Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris 0 @bilou001 Il n'y a pas que des gangs qui volent les vélos. Il y a parfois des monsieurs ou madames tout le monde qui pète un plomb, qui sont adolescents ou tout simplement qui ont X raison non justifiable mais compréhensible selon leur point de vue à ce moment précis.



Quoiqu'il en soit, une peine de mort pour un vol de vélo serait grotesque. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 777 Karma: 2433 En ligne ! Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris 0 écœurant: le toxico qui braque un vélo... certains vont me dire que je suis trop gentil mais je suis presque prêt à le plaindre. Mais toute la filière derrière, le type qui revend des vélos en sachant très bien d'où ils viennent... c'est écœurant! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 777 Karma: 2433 En ligne ! Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris 0

@Drakylla

@bilou001 Il n'y a pas que des gangs qui volent les vélos. Il y a parfois des monsieurs ou madames tout le monde qui pète un plomb, qui sont adolescents ou tout simplement qui ont X raison non justifiable mais compréhensible selon leur point de vue à ce moment précis.



Quoiqu'il en soit, une peine de mort pour un vol de vélo serait grotesque.



http://www.legorafi.fr/2020/09/15/une-majorite-de-cons-favorable-au-retablissement-de-la-peine-de-mort/ Citation : gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2436 Karma: 2004 En ligne ! Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris 1 bilou001 Non, par contre il y en a qui ont inventé un vélo qui fait lui-même cadenas. (





Mais j'y pense: vélo étant l'anagramme de volé, n'est ce pas dans l'essence même du vélo d'être volé ? Un vélo pas volé est-il toujours un vélo ?





@zoneh Le toxico, ce n'est même qu'un outil. C'est lui qui prend le risque de se faire prendre en flag'. Ciblé pour son addiction par les réseaux dont tu parles. Non, par contre il y en a qui ont inventé un vélo qui fait lui-même cadenas. ( lien ) Après ça n'empêche pas de couper le poteau pour quand même voler le vélo.Mais j'y pense: vélo étant l'anagramme de volé, n'est ce pas dans l'essence même du vélo d'être volé ? Un vélo pas volé est-il toujours un vélo ?Le toxico, ce n'est même qu'un outil. C'est lui qui prend le risque de se faire prendre en flag'. Ciblé pour son addiction par les réseaux dont tu parles. _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2966 Karma: 3865 En ligne ! Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris 0 The floor is padamalgam ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 859 Karma: 1207 Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris 0 Moralité : voler un vélo, ça vous fera moins mal au cul quand on vous le volera. DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 632 Karma: 852 Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris 0 Une fois de plus, le cœur du problème reste le même. Tout le monde le sait, tout le monde le pense, mais le dire fait de nous des parias. ad_infinitum Je viens d'arriver Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 35 En ligne ! Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris Re: Une enquête du Parisien sur les vélos volés à Paris 0

@Vassili44

Une pub un peu longue mais sympa.

Ou pas, Shinix a raison on constate que le tracker déconne et qu'il faut passer par le technicien pour récupérer les données GPS (et encore quand tu es journaliste) Citation :Ou pas, Shinix a raison on constate que le tracker déconne et qu'il faut passer par le technicien pour récupérer les données GPS (et encore quand tu es journaliste) Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.