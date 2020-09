Comment j'ai retrouvé mon vélo volé (Le Parisien)

Conséquence de l’explosion du nombre de cyclistes à Paris, les vols de vélos sont de plus en plus fréquents dans la capitale. Mais où finissent les vélos volés ? Pour le savoir, des journalistes du Parisien se sont fait voler un vélo équipé d'un tracker GPS et ils ont ensuite mené l’enquête pour le retrouver.

