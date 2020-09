Vidéo : Le secret des couples qui durent : les Dureuil, 63 ans d'amour (vache) Posté par Koreus

Dans un reportage de 1977, un journaliste est allé à la rencontre d'un couple marié depuis 63 ans et il leur a posé quelques questions.



Vidéo (4mn22s) : Les Dureuil, 63 ans d'amour (vache) - 1977





Vidéo : Je m'en fous (2007) Vidéo : Canicule, quand la télé conseillait de boire 1,5 litre de bière Source : Forum

Auteur Conversation demonm Je viens d'arriver Re: Le secret des couples qui durent : les Dureuil, 63 an... 0 Ca en est émouvant de simplicité... New_Tella Je m'installe Re: Le secret des couples qui durent : les Dureuil, 63 an... 2 Aujourd'hui tu cherches une femme sur tinder pour garder tout l'matériel tu peux la garder que l'temps d'une soirée LeFreund Je masterise ! Re: Le secret des couples qui durent : les Dureuil, 63 an... 1 Du coup, on a des nouvelles? Comment vont-ils? Barbatos Je masterise ! Re: Le secret des couples qui durent : les Dureuil, 63 an... 1 LeFreund C'est la super forme ! Ils se chamaillent plus !



C'est la super forme ! Ils se chamaillent plus ! dtclulu Je masterise ! Re: Le secret des couples qui durent : les Dureuil, 63 an... 0 Quelques semaines plus tard , ils ont divorcé , la bonne femme a repris son nom de jeune fille ; denis et elle s'est lancée ds le commerce de machine à laver.

je suis déjà sorti ...

Bricci Je m'installe Re: Le secret des couples qui durent : les Dureuil, 63 an... 0 @New_Tella Oui, et ça m'étonnerait qu'il lui ait envoyé une photo de sa b**e en argentique pour la pécho... Schau Je suis accro Re: Le secret des couples qui durent : les Dureuil, 63 an... 0 Les rires et applaudissements ajoutés... ça gâche tout! Surtout que c'est pas Benny Hill là! arrobaz Je m'installe Re: Le secret des couples qui durent : les Dureuil, 63 an... 0 Je crois que c'est une redif sur ce site mais ça fait ben plaisir de les revoir. Autres temps autres mœurs Milot J'aime glander ici Re: Le secret des couples qui durent : les Dureuil, 63 an... 0 Je penche pour un reportage de Pierre Bonte pour "Le petit rapporteur" zoneh Je suis accro Re: Le secret des couples qui durent : les Dureuil, 63 an... 0 Le pauvre Monsieur n'est pas à la noce. Ceci dit, il a trouvé la parade: passage en mode Balec'