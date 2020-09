Les Dureuil, 63 ans d'amour (vache) - 1977

Dans un reportage de Pierre Bonte diffusé dans l'émission « La Lorgnette » en 1977, un journaliste est allé à la rencontre d'un couple marié depuis 63 ans et il leur a posé quelques questions. Les Dureuil se sont mariés le 23 mai 1914 et quand on leur demande au mari pourquoi il s'est marié, il répond tout simplement qu'il avait besoin de quelqu'un pour garder le matériel pendant qu'il était parti à la guerre « « Je l'ai épousée parce que c'était la guerre qui allait arriver et pis il m’fallait quelqu'un là-dedans pour garder tout le matériel. »

