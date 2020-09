Vidéo : Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes personnes (Mexique) Posté par Scruffy

Des caméras de sécurité ont capturé le moment où un homme a tenté de voler le sac à main d'une femme qui se promenait dans les rues de Taxco, au Mexique. L'homme qui accompagnait la victime n'a pas hésité à poursuivre le voleur pour lui rendre justice à grands coups de genou dans sa face.



Vidéo (26s) : Voleur de sac, un métier à haut risque





18 commentaires Auteur Conversation Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 983 Karma: 1240 En ligne ! Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 0 On peut dire qu'il a fait un ta(x)co avec la tête du voleur.. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2341 Karma: 5189 Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 3 y a plus qu'à espérer que ça lui soit rentré ds le crane.

la leçon , le genou c'est déjà fait. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1047 Karma: 2925 Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 2

Tu parles de son nez ou de la leçon ? x) Citation :Tu parles de son nez ou de la leçon ? x) lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1529 Karma: 2868 Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 3 Je crois que la petite sourie vas avoir du boulot sur ce coup là! Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21232 Karma: 17430 En ligne ! Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 2 Il a été pris la main dans la gueule pour le coup Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 282 Karma: 846 Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 2 Mais quelle idée de s’attaquer à un couple ? TOUJOURS s’attaquer à une petite vieille sans défense, toujours ! Tsss tsss tsss... matalex Je viens d'arriver Inscrit le: 6/2/2016 Envois: 9 Karma: 51 Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 0

J'aurais préféré que le mec se batte avec les petites cailles nantaises, ça aurait été plus équitable et digne que de voir ce spectacle, j'ai pitié pour le voleur Son comportement est indigne, pourquoi le défoncer ainsi ?Celui-là ça se voyait il ne savait pas se battre. Il n'est pas la petite racaille de Nantes qui te saisit à la gorge pour te prendre ton portable.D'ailleurs, il a plus l'air du cléptomane compulsif (car il passe à l'acte comme ça, en plein jour devant témoins).J'aurais préféré que le mec se batte avec les petites cailles nantaises, ça aurait été plus équitable et digne que de voir ce spectacle, j'ai pitié pour le voleur Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 416 Karma: 2686 Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 2 Alors j'suis pas expert en vol à la tire, mais le mec doit-être un débutant, il me semble que la règle N°1 est de s'attaquer de préférence à une personne seule et faible... Pas à une personne accompagnée d'un golgoth qui fait 2 fois sa taille.



Je dirais que la règle N°2 est de prêter une attention toute particulière à la règle N°1 quand on vaut 30 secondes au 100m sur un sprint. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3645 Karma: 15029 Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 3 SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 332 Karma: 623 Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 1 Mopimoi la règle numero deux c'est de savoir courir rapidement la règle numero deux c'est de savoir courir rapidement pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 228 Karma: 201 Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 1 gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 210 Karma: 257 Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 0 lol le voleur pas futé.



Attaquer une femme accompagnée par un mec plus balaise que lui et sans aucune arme.



Il à eut ce qu'il mérite ! CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14444 Karma: 17919 Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 5

C'est un peu plus contraignant quand même (faut prévoir les billets d'avion, l'hôtel à Nantes, etc.). Citation :C'est un peu plus contraignant quand même (faut prévoir les billets d'avion, l'hôtel à Nantes, etc.). kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1794 Karma: 2978 Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 2

Tiens ?!! On a de la "racaille" célèbre à Nantes ?



Laisse donc Nantes tranquille, qu'elle reste connu pour son Eléphant. Citation :Tiens ?!! On a de la "racaille" célèbre à Nantes ?Laisse donc Nantes tranquille, qu'elle reste connu pour son Eléphant. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3928 Karma: 5962 Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 0 Non non non assez de cette violence. Il ne merite pas ca. J en appelle a l amour et a l humanité. Et au sexe. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6416 Karma: 1901 Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 0 La façon dont il détruit le voleur en le laissant dans cet état sur le carreau m’empêche de saluer son réflexe courageux. seb91100 Je m'installe Inscrit le: 20/6/2007 Envois: 433 Karma: 142 Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 2 @pac75 Et il aurait du faire quoi ? Le remettre debout et lui faire la bise ?? Ils s'éloignent sans attendre peut-être par peur, au cas où le gars se relèverai en sortant une lame par exemple... Perso, je pense qu'il aurait eu droit à un bon chassé dans la tête, histoire d'être sûr. 365wanda J'aime glander ici Inscrit le: 4/1/2006 Envois: 6519 Karma: 3630 En ligne ! Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... Re: Un voleur de sac ne s'en prend pas aux bonnes pe... 1

Ben, parce qu'il s'est attaqué à sa copine avec force, la terrorisant, et qu'il n'était pas d'accord. Je n'ai aucune pitié pour le voleur. Elle serait tombé par terre, le voleur aurait continué avec son attaque. Juste retour des choses.

Ben, parce qu'il s'est attaqué à sa copine avec force, la terrorisant, et qu'il n'était pas d'accord. Je n'ai aucune pitié pour le voleur. Elle serait tombé par terre, le voleur aurait continué avec son attaque. Juste retour des choses.

Quant à s'attaquer en plein jour, ça se passe tout le temps. Ca s'appelle du vol à l'arraché.