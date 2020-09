Vidéo : Le conducteur d'un pick-up se rabat volontairement sur un motard pour le faire chuter Posté par Koreus

Sur une autoroute au Texas, le conducteur d'un pickup s'est rabattu volontairement sur un motard pour le faire chuter



Vidéo (50s) : Un conducteur de pick-up renverse un motard





Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 852 Karma: 1718 En ligne ! Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... 0 Allez c'est parti pour savoir qui est en faute !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3.....2.....1 Paf !



3.....2.....1 Paf ! UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 169 Karma: 306 Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... 1 Le clignotant bordel ! Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 455 Karma: 719 Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... 0 PIZZA TIME ! Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 618 Karma: 1117 Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... 0 Et là c'est la faute du motard peut-être ? dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1509 Karma: 6208 Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... 0 Faire le kéké à 140km/h avec une moto de 200kg : grave

Faire le kéké à 140km/h avec un pickup de 2 tonnes : très grave



A infraction égale, ma tolérance diminue de façon inversement proportionnelle au poids du véhicule Kalannar Je viens d'arriver Inscrit le: 8/7/2010 Envois: 50 En ligne ! Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... 0 allez, je file un coup de main !



KDR-4237



Bisous Vinsenses Je m'installe Inscrit le: 22/1/2013 Envois: 270 Karma: 182 Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... 0 Quelqu'un connait la sanction retenue ? kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1800 Karma: 2983 Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... 2



A te protéger de tes conneries mais surtout de celles des autres.



Et accessoirement, à rester en vie. Tu vois jeune motard, ça sert à cela les équipements moto.A te protéger de tes conneries mais surtout de celles des autres.Et accessoirement, à rester en vie. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2493 Karma: 2042 Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... 0 @Miribo Je crois qu'il n'y a pas débat, à part si on veut être de mauvaise foi. ad_infinitum Je viens d'arriver Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 37 En ligne ! Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... 0 @gazeleau C'est dommage y'avait pourtant 3 voies disponibles pour une moto et un pick-up ... Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 707 Karma: 801 En ligne ! Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... 0 Bon la faute, c'est evident... Mais ils font quoi les jackys sur leurs motos ? Ils savent pas rouler à droite ? On passe pas le code en moto ? Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 932 Karma: 554 En ligne ! Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... 0

@Spartak

Bon la faute, c'est evident... Mais ils font quoi les jackys sur leurs motos ? Ils savent pas rouler à droite ? On passe pas le code en moto ?

C'est aux US il me semble. Pas d'obligation de serrer à droite là bas. Citation :C'est aux US il me semble. Pas d'obligation de serrer à droite là bas. Pyrael Je m'installe Inscrit le: 13/11/2012 Envois: 200 Karma: 181 En ligne ! Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... 0 Vu comment il était équipé, heureusement que ce n'est pas le mec qui filme qui s'est pris le pick up... J'imagine pas l'état en petit T-shirt... ad_infinitum Je viens d'arriver Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 37 En ligne ! Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... Re: Le conducteur d'un pick-up se rabat volontaireme... 0

@Geraven

Citation :

@Spartak

Bon la faute, c'est evident... Mais ils font quoi les jackys sur leurs motos ? Ils savent pas rouler à droite ? On passe pas le code en moto ?

C'est aux US il me semble. Pas d'obligation de serrer à droite là bas.

