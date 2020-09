Vidéo : Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une autoroute (États-Unis) Posté par Koreus

Une Tesla Model X en mode autonome sans conducteur derrière le volant sur une autoroute en Caroline du Nord.







Vidéo (1mn6s) : Tesla en mode autonome sans conducteur





Vidéo : Un conducteur d'une Tesla dort au volant à 120km/h (Californie) Vidéo : Accident mortel en Tesla, il reproduit le bug de l'autopilot Vidéo : Toujours être vigilant avec l'autopilot Tesla Source : Forum

gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2500 Karma: 2050 En ligne ! Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 6 Communication 3.0 des entreprises: se constituer une fan base qui se chargera de la promotion des produits sur les réseaux sociaux, gratuitement, volontairement, promouvant également les usages illicites. Tout bénef. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14459 Karma: 18009 Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 15 Une belle andouille... Tesla devrait empêcher l'autopilot s'il n'y a pas de poids détecté sur le fauteuil conducteur WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2726 Karma: 8620 Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 3 Qu'il risque sa vie perso je m'en fou, mais celle des autres ... Berousky Je poste trop Inscrit le: 26/3/2005 Envois: 13599 Karma: 576 Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 5 Bientot les voitures se déplaceront sans conducteur ni passager .. Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 142 Karma: 204 Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 0 Ca m'a donné le mal de mer... payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 379 Karma: 181 Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 1 le compteur ne serait-il pas en miles/h ? ce qui ferait plus de 130 km/h ? Gizmo091 Je m'installe Inscrit le: 18/2/2008 Envois: 115 Karma: 105 Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 2

@CrazyCow

Une belle andouille... Tesla devrait empêcher l'autopilot s'il n'y a pas de poids détecté sur le fauteuil conducteur



A vrai dire c'est l'essence meme d'un autopilote et non d'un assitant de pilotage.

Dans pas si longtemps que ca les voitures n'aurons peut etre meme plus de volant et ca choquera personne. AVERTY Je suis accro Inscrit le: 26/1/2016 Envois: 1742 Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 0 Edit Koreus : troll et HS, inutile de créer des polémiques -JoJo- Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2007 Envois: 4743 Karma: 1775 Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 0

@CrazyCow

Une belle andouille... Tesla devrait empêcher l'autopilot s'il n'y a pas de poids détecté sur le fauteuil conducteur



Ils le font, le volant detecte s'il y a les mains dessus pour pouvoir utiliser auto-pilote.

Mais ça peut être facilement contourner. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14459 Karma: 18009 Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 0 Gizmo091 Ça ne me choquera pas, parce que ces voitures seront beaucoup plus perfectionnées que les Tesla actuellement. Je dis ça parce que Tesla dit lui-même que le conducteur doit toujours avoir les mains sur son volant pour réagir en cas de problème de l'autopilote (ce qui est déjà arrivé plusieurs fois). Et je suis d'accord que c'est un peu limite d'utiliser le terme "autopilote" au lieu "d'assistant à la conduite".



@-JoJo- C'est à intervalle régulier non qu'il faut mettre les mains sur le volant ? Parce que ça doit être possible de simplement toucher le volant en étant sur le siège passager peut-être. Ça ne me choquera pas, parce que ces voitures seront beaucoup plus perfectionnées que les Tesla actuellement. Je dis ça parce que Tesla dit lui-même que le conducteur doit toujours avoir les mains sur son volant pour réagir en cas de problème de l'autopilote (ce qui est déjà arrivé plusieurs fois). Et je suis d'accord que c'est un peu limite d'utiliser le terme "autopilote" au lieu "d'assistant à la conduite".C'est à intervalle régulier non qu'il faut mettre les mains sur le volant ? Parce que ça doit être possible de simplement toucher le volant en étant sur le siège passager peut-être. Gizmo091 Je m'installe Inscrit le: 18/2/2008 Envois: 115 Karma: 105 Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 1

@CrazyCow

@Gizmo091 Ça ne me choquera pas, parce que ces voitures seront beaucoup plus perfectionnées que les Tesla actuellement. Je dis ça parce que Tesla dit lui-même que le conducteur doit toujours avoir les mains sur son volant pour réagir en cas de problème de l'autopilote (ce qui est déjà arrivé plusieurs fois). Et je suis d'accord que c'est un peu limite d'utiliser le terme "autopilote" au lieu "d'assistant à la conduite".



@-JoJo- C'est à intervalle régulier non qu'il faut mettre les mains sur le volant ? Parce que ça doit être possible de simplement toucher le volant en étant sur le siège passager peut-être.



Effectivement des accidents arrivent, il en arrive aussi enormement sans autopilote, so the question is : Si il n'y avait que des Tesla Autonome sur la route sans conducteur, y aurait-il plus ou moins d'accident ? Vous avez 1h vickes67 Je viens d'arriver Inscrit le: 29/9/2020 Envois: 1 Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 0 @payelatienne on voit 52 au compteur à un moment. Ce qui fait 83km/h Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8798 Karma: 6000 Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 0 Ca se passe comment au niveau juridique en cas d'accident ? Karamazov Je viens d'arriver Inscrit le: 9/7/2015 Envois: 30 Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 0

@-JoJo-

Citation :

@CrazyCow

Une belle andouille... Tesla devrait empêcher l'autopilot s'il n'y a pas de poids détecté sur le fauteuil conducteur



Ils le font, le volant detecte s'il y a les mains dessus pour pouvoir utiliser auto-pilote.

Mais ça peut être facilement contourner.

Pareil si c'était la détection d'un poids sur le siège conducteur d'ailleurs, il aurait posé un jerrican ou un sac pour contourner... Citation :Pareil si c'était la détection d'un poids sur le siège conducteur d'ailleurs, il aurait posé un jerrican ou un sac pour contourner... Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1280 Karma: 647 En ligne ! Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 1 Mais pourquoi avons nous quitter l'âge de pierre ?







"Au cours du second trimestre 2019, Tesla a enregistré un accident tous les 3,27 millions de miles (5,26 millions de km) lorsque l’autopilot était enclenché. Sans autopilot mais avec les dispositifs de sécurité active, le pourcentage monte à un accident tous les 2,19 millions de miles (3,53 millions de km). Pour les conducteurs sans autopilot et sans dispositif de sécurité active, la statistique est d‘un accident tous les 1,41 million de miles (2,27 millions de km). Par comparaison les données publiées par les autorités américaines indiquent qu’un crash sur la route survient en moyenne tous les 0,498 millions de miles (0,802 millions de km)." Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5187 Karma: 4912 Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 0 @CrazyCow

Comme pour les conducteurs de train : la "poignée homme mort". gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2500 Karma: 2050 En ligne ! Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 0

@Baba-Yaga

Ca se passe comment au niveau juridique en cas d'accident ?



Et bien justement, Tesla - ainsi que tous les autres fabricants de ce genre de produit - serait tenu responsable en cas de conduite totalement autonome, d'où des conditions d'utilisation, les fameuses CGU de 143 pages que personne ne lit, qui renvoient toutes les responsabilités sur le conducteur qui justement ne doit jamais laisser l'autopilot sans pouvoir réagir (voir mes VDD qui mentionnent l'obligation de garder les mains sur le volant) sinople2000 Je viens d'arriver Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 65 Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 0 @Berousky ben c'est pas si bête ce que tu dis. comme ça si tu rates ton bus ta voiture part de chez toi et vient te chercher pour te ramener à la maison... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 881 Karma: 1275 En ligne ! Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 0 Je suis déjà un très mauvais passager quand je conduis pas car pas habitué à être à droite ... alors j'imagine pas si en plus la voiture se conduit tout seul, je fais une crise de panique. gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 215 Karma: 261 En ligne ! Re: Une Tesla en mode autonome sans conducteur sur une au... 0

@gazeleau

Communication 3.0 des entreprises: se constituer une fan base qui se chargera de la promotion des produits sur les réseaux sociaux, gratuitement, volontairement, promouvant également les usages illicites. Tout bénef.



C'est tellement vrai.

