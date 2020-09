Vidéo : Un enfant à trottinette est attaqué par une pie Posté par Koreus

En Australie, un enfant à trottinette a vécu une expérience traumatisante avec une pie



Vidéo (1mn13s) : Enfant à trottinette vs Pie





Auteur Conversation Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 55 Karma: 159 Re: Un enfant à trottinette est attaqué par une pie 0 ce n'est pas une pie...je ne connais pas les oiseaux australiens, mais ça ressemble plus à une corneille mantelée... lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 786 Karma: 478 Re: Un enfant à trottinette est attaqué par une pie 0

Je pense que c'est un volatile ailé. Mike319 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/12/2017 Envois: 36 Re: Un enfant à trottinette est attaqué par une pie 0 On dirais que quelqu'un n'aimes pas les gilets jaunes... dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1510 Karma: 6207 En ligne ! Re: Un enfant à trottinette est attaqué par une pie 0

@lokaloo

@Trucmachinchose

Je pense que c'est un volatile ailé.





Je dirais même un ovipare aérien Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 708 Karma: 804 Re: Un enfant à trottinette est attaqué par une pie 0

https://amomama.fr/171986-des-corbeaux-attaquent-homme-depuis-troi.html A mon avis, l'oiseau attaque cet enfant pour une raison. La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 727 Karma: 3062 Re: Un enfant à trottinette est attaqué par une pie 0 Je pense qu'il a tout de même raison de s'en méfier. La pie pourrait bien être venimeuse. On est en Australie quand même. iceteaban Je viens d'arriver Inscrit le: 30/1/2014 Envois: 34 Karma: 144 Re: Un enfant à trottinette est attaqué par une pie 0 Cette chanson est déjà passée :





Could You Pay Me In Advance Remix Compilation



Sinon, oui c'est bien des Magpie d'Australie. Très intelligentes et téméraires! Elles ont un chant qui est aussi très particulier! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 290 Karma: 881 Re: Un enfant à trottinette est attaqué par une pie 0 Il a moins de gueule que l'original, le remake de La Mort aux Trousses !





Music+Cinema: North by Northwest/Hitchcock/Plane attack- La Mort aux trousses (Extrait)