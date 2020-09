Enfant à trottinette vs Pie

A Warilla en Australie, un enfant à trottinette a vécu une expérience traumatisante avec une pie. Max se promenait sur le trottoir en trottinette avec son père quand une pie l'a pris pour cible et l'a frappé plusieurs fois dans le dos. Le jeune garçon complètement terrorisé a continué à avancer en se baissant le plus possible tout en criant. Finalement, il est retourné à vélo sur « les lieux du crime » pour surmonter sa peur. La pie était au rendez-vous et Max avait le sourire.

attaque australie enfant pie trottinette velo