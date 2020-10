Vidéo : Une journaliste annonce la fin des élevages de « bisons » en France (Franceinfo) Posté par DrDude

Suite aux annonces de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, en matière de protection animale; portant notamment sur les élevages de visons, Lucile Devillers annonce sur Franceinfo la fin des élevages de « bisons ». Il y a même les illustrations et tout...







Vidéo (14s) : Fin des élevages de « bisons » en France (Franceinfo)





Vidéo : « Ils enterrent des Pokémon » Vidéo : Un journaliste du « Quotidien » interview un politique portugais Vidéo : Nicolas Mahut félicité pour sa défaite à Roland-Garros

Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8808 Karma: 6008 Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... 2



Pas trop grave, c'est plus très tendance le manteau de bison.



zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 822 Karma: 2579 Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... 7 "vison", "bison", ça a 4 pattes et de la fourrure. A 600kg près c'est la même chose. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 291 Karma: 886 Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... 2 Pas très futée... PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10970 Karma: 10259 En ligne ! Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... 0 Ca c'est du journalisme d'investigation ! CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14468 Karma: 18060 Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... 1 Un lapsus c'est déjà drôle, mais là avec l'infographie faite pour l'occasion avec les bisons c'est juste extra roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1052 Karma: 2932 Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... 0 - Tu as entendu Lucile ? Ils vont interdire l'élevage des visons.

- Ah bon les bisons ? Faut en faire un article !

- Ah bon les bisons ? Faut en faire un article !

- Euh... ouais... (on lui dit ou pas ?) aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 67 Karma: 516 Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... 3 Son mari se vante d'avoir une grosse mite... incompréhensible ! dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1511 Karma: 6211 Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... 1



Et cette espèce d'écran tactile tout pété pour se la jouer futuriste gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2523 Karma: 2103 Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... 1 dylsexique Voilà un contre-exemple: la forme a été tellement soignée qu'on a complétement oublié de travailler le fond. Mais c'est tout pété Voilà un contre-exemple: la forme a été tellement soignée qu'on a complétement oublié de travailler le fond. Mais c'est tout pété Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1284 Karma: 652 Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... 1 Heureusement que l on a viré Patrick Sébastien Julien lepers au profit des plus jeunes... ca fait tout suite en rapport avec son temps Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 1570 Karma: 1100 Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... 0







Camille Brunel - Merci @barbarapompili d'avoir enfin interdit l'élevages de bisons pour leur fourrure @luciledevillers, merci pour ce lol étincelant qui n'en finit pas Sympa la réponse de la ministreCamille Brunel - Merci @barbarapompili d'avoir enfin interdit l'élevages de bisons pour leur fourrure@luciledevillers, merci pour ce lol étincelant qui n'en finit pas MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1142 Karma: 1827 Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... Re: Une journaliste annonce la fin des élevages de « biso... 2 Y'a des cages avec de beaux visons pourtant...