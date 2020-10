Vidéo : Une publicité avec Keanu Reeves pour le jeu vidéo Cyberpunk 2077 Posté par Skwatek

Une publicité avec l'acteur Keanu Reeves pour le jeu vidéo Cyberpunk 2077 dont la sortie est prévue pour le 19 novembre 2020.



Vidéo (31s) : Pub Cyberpunk 2077 (Saisissez votre chance)





Sur le même sujet :

Vidéo : Cyberpunk 2077 (Cinematic trailer) Vidéo : Que se passe-t-il quand on meurt, Keanu Reeves ? Vidéo : Keanu Reeves à un entraînement de tir Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation New_Tella Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 141 Karma: 75 Re: Une publicité avec Keanu Reeves pour le jeu vidéo Cyb... Re: Une publicité avec Keanu Reeves pour le jeu vidéo Cyb... 5 Vous navigateur est trop vieux malborg Je viens d'arriver Inscrit le: 28/10/2016 Envois: 31 Karma: 90 Re: Une publicité avec Keanu Reeves pour le jeu vidéo Cyb... Re: Une publicité avec Keanu Reeves pour le jeu vidéo Cyb... 2 Haha, une pub, comme si on allait pas l'acheter... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2349 Karma: 5304 Re: Une publicité avec Keanu Reeves pour le jeu vidéo Cyb... Re: Une publicité avec Keanu Reeves pour le jeu vidéo Cyb... 0 le scenario est intéressant , une sorte de strange days qui partirait en sucette ! Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3000 Karma: 3214 Re: Une publicité avec Keanu Reeves pour le jeu vidéo Cyb... Re: Une publicité avec Keanu Reeves pour le jeu vidéo Cyb... 0 WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2728 Karma: 8631 Re: Une publicité avec Keanu Reeves pour le jeu vidéo Cyb... Re: Une publicité avec Keanu Reeves pour le jeu vidéo Cyb... 0 90% du budget pub est passer dans Keanu. J’espère qu’ils ont mit plus de coeur a faire le jeu que sa pub. Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 457 Karma: 719 Re: Une publicité avec Keanu Reeves pour le jeu vidéo Cyb... Re: Une publicité avec Keanu Reeves pour le jeu vidéo Cyb... 0 Encore un jeu sur papier / trailer qui à l'air génial.. mais qui va rejoindre le sac des gros bouzin vidéoludique.

J'espère me tromper.. s'il vous plait.. =') ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 891 Karma: 1279 En ligne ! Re: Une publicité avec Keanu Reeves pour le jeu vidéo Cyb... Re: Une publicité avec Keanu Reeves pour le jeu vidéo Cyb... 0 @Arthur34



The Witcher 3, un jeu plus que correct à sa sortie mais avec des bugs, corrigé très rapidement pour en faire un excellent jeu avec un peu de contenu gratuit et 2 vrais DLC, en plus si tu l'auras gratuitement sur PS5 ou XSX si tu l'as déjà sur la génération actuelle.



Je peux pas te garantir que tu te trompes mais je pense que tu peux croire en CDProjekt pour te livrer un bon jeu.



Après si t'es fan du JDR CyberPunk 2020, tu peux certainement être déçu. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.