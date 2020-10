Pub Cyberpunk 2077 (Saisissez votre chance)

Une publicité avec l'acteur Keanu Reeves pour le jeu vidéo d'action-RPG Cyberpunk 2077 dont la sortie est prévue pour le 19 novembre 2020 sur PC, Xbox One et PlayStation 4, mais également sur Xbox Series X et PlayStation 5. L'histoire du jeu se déroule dans la mégapole futuriste de Night City, dans l’État libre de Californie, en 2077. La population est influencée par l'utilisation de la technologie (implants technologiques divers permettant d'augmenter le corps humain), des drogues, ainsi que les « braindances », des enregistrements qui permettent de revivre les souvenirs, expériences et sensations d'une autre personne. L'utilisation excessive des braindances entraîne une dépendance chez certains individus, lesquels perdent le contrôle d'eux-mêmes et deviennent agressifs. Appelés « Psychos », ces « drogués » ont recours à l'implantation d'améliorations technologiques et s'attaquent aux « organiques ». En réponse, la force spéciale MAX-TAC est créée afin de les neutraliser.

2077 cyberpunk jeu-video publicite reeves