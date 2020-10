Vidéo : Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus de 55 km/h Posté par Koreus

Dans un parc de l'état de New York aux Etats-Unis, un cycliste qui roulait à plus de 55 km/h n'a pas pu éviter une biche qui a traversé devant lui.



Vidéo (1mn8s) : Une biche traverse devant un cycliste





adurnat Je m'installe Inscrit le: 12/1/2008 Envois: 197 Karma: 141 Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 8 Il va mieux ton pied gauche @Koreus ? CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14484 Karma: 18098 En ligne ! Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 5



J'ai l'impression qu'il n'a même pas vu celle d'avant, à 0:30 :

Legih Je m'installe Inscrit le: 6/10/2011 Envois: 181 Karma: 459 Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 1 C'est clairement la faute du cycliste ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 900 Karma: 1317 Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 2

Pourtant y a une biche qu'il l'avait prévenu 3secondes avant la chute ... Bon ben, Biche neuve ! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 294 Karma: 898 Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 3 Life is a biche... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1811 Karma: 3024 Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 0

@adurnat

Il va mieux ton pied gauche @Koreus ?



Je comprenais pas, j'ai relu la description...



Citation : ...[à la fin] ... sa cheville et mon pied gauche.



Je comprenais pas, j'ai relu la description...

Citation : ...[à la fin] ... sa cheville et mon pied gauche.

Y'a pas de quoi. 

CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14484 Karma: 18098 En ligne ! Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 5



J'ai l'impression qu'il n'a même pas vu celle d'avant, à 0:30 : PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10995 Karma: 10319 Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 2 S'il avait klaxonné aussi... LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3362 Karma: 8314 En ligne ! Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 0 Alors @AlTi5 comment ces vacances à New York avec les pieds de @Koreus? Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 61 Karma: 165 Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 0 Sans ne vouloir émettre de doute sur leur véracité, parfois je me demande quand même d'où viennent toutes ces informations dans la description... gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 220 Karma: 320 Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 0 Il a laissé des blessures sur ton pied gauche? C'est ce qu'on appelle "mutualiser les risques" je suppose... GodTenore Je m'installe Inscrit le: 20/5/2016 Envois: 209 Karma: 317 Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 2 Une biche surgit devant un cycliste ou un cycliste surgit à la gauche d'une biche. Tout dépend du point de vue. fadrien Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2011 Envois: 39 Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 0 Bicyclette + Biche = Bichette

la nature est bien faite Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 458 Karma: 715 Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 0 5000 balles de vélo quand même huhu Ekozz Je m'installe Inscrit le: 3/2/2014 Envois: 179 Karma: 730 Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 0 Chdo971

Citation : Sans ne vouloir émettre de doute sur leur véracité, parfois je me demande quand même d’où viennent toutes ces informations dans la description...

Probablement de la personne qui l'a posté sur viralhog avec ce commentaire, que l'on retrouve en description de la vidéo youtube 

erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2483 Karma: 1683 En ligne ! Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 1



Quand il a vu le premier animal, le premier réflexe à avoir c'est de se lever et de freiner, car on sait que ces animaux peuvent te bondir dessus. Dommage pour lui qu'il n'ait pas été plus précautionneux. J'espère que la biche n'a rien eu de grave non plus.





@GodTenore

Citation : Une biche surgit devant un cycliste ou un cycliste surgit à la gauche d'une biche. Tout dépend du point de vue.



@GodTenore

Citation : Une biche surgit devant un cycliste ou un cycliste surgit à la gauche d'une biche. Tout dépend du point de vue.

"ce n'est pas une biche qui traverse la route, c'est la route qui traverse la forêt" je pense que le cycliste peut (devrait...) s'en vouloir.Quand il a vu le premier animal, le premier réflexe à avoir c'est de se lever et de freiner, car on sait que ces animaux peuvent te bondir dessus. Dommage pour lui qu'il n'ait pas été plus précautionneux. J'espère que la biche n'a rien eu de grave non plus.

erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2483 Karma: 1683 En ligne ! Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... Re: Une biche surgit devant un cycliste qui roule à plus ... 0 .