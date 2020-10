Une biche traverse devant un cycliste

Dans le parc de Harriman dans l'état de New York aux États unis, un cycliste qui roulait à plus de 55 km/h n'a pas pu éviter une biche qui a traversé devant lui. C'était le début d'une sortie à vélo d'environ 120 km. Il venait de rouler 6 km et descendait une colline quand il est tombé nez à nez avec une biche. Il n'a pas eu le temps de l'éviter et a chuté sur ses fesses. Son vélo Canyon CF SLX en carbone s'est brisé en morceaux. Il s'en est sorti avec des blessures mineures aux genoux et au dos, des ecchymoses plus graves sur sa fesse gauche, sa cheville et son pied gauche.

