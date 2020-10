Vidéo : « Game of Seeds », des oiseaux et des écureuils se battent pour des graines Posté par Koreus

Durant le confinement, un photographe a filmé des oiseaux et des écureuils qui se battent pour des graines.



Vidéo (3mn5s) : Game of Seeds





Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1453 Karma: 1337 Re: « Game of Seeds », des oiseaux et des écureuils se ba... 1 Ils en foutent partout!

(super montage avec la musique)



Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 57 Karma: 320 Re: « Game of Seeds », des oiseaux et des écureuils se ba... 0 On peut dire que ça veille au grain. Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 289 Karma: 457 Re: « Game of Seeds », des oiseaux et des écureuils se ba... 0 La vache, c'est épique avec les ralentis ! joli montage ^^ Rastabeuher Je m'installe Inscrit le: 7/12/2012 Envois: 241 Karma: 185 En ligne ! Re: « Game of Seeds », des oiseaux et des écureuils se ba... 1



Tiens, ça me rappelle un truc. Quand on pense qu'il suffirait qu'ils cohabitent en paix et que chacun mange tranquillement sans chercher la baston. Il y en aurait pour tout le monde et le gâchis serait évité. faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 143 Karma: 296 Re: « Game of Seeds », des oiseaux et des écureuils se ba... 0 La dernière espèce est un oiseau baleine.

Cette vidéo est superbe.



