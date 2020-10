Vidéo : Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'un feu de friteuse Posté par Skwatek

L'huile d'une friteuse s'enflamme dans une cuisine. Que va faire l'un des employés du restaurant ? Couvrir la friteuse pour étouffer le feu ou verser un seau d'eau ? Faites vos jeux !







Vidéo (51s) : Feu de friteuse (Fail)





Top commentaires ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 913 Karma: 1380 En ligne ! Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... 7



Effectivement, ils font strictement rien durant les 40 premières secondes !





Même pas un des deux se dit : "Tiens je vais au moins éteindre la friteuse" "Ce qu'il ne faut surtout pas faire"Effectivement, ils font strictement rien durant les 40 premières secondes !Même pas un des deux se dit : "Tiens je vais au moins éteindre la friteuse"

16 commentaires Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3664 Karma: 15094 Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... 4 En quoi consiste la formation pour les feux de friteuse ? Faut regarder quelques semaines de Koreus pour voir tout ce qu'il faut pas faire ? pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6447 Karma: 1919 Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... 0 La faute revient essentiellement à son employeur qui ne les a pas formés pour ce type d'accident probable dans une cuisine comme celle-ci.. adurnat Je m'installe Inscrit le: 12/1/2008 Envois: 198 Karma: 146 Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... 1 Je sais pas ce qui est le plus grave entre le manque de formation du gars ou l'absence visible d'extincteur. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3977 Karma: 6077 Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... 1 Le mieux reste encore d écoper ma friteuse. Avec un gobelet en plastique.

je precise que c est une plaisenterie..on sait jamais dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2355 Karma: 5330 Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... 0 @adurnat pas sûr qu'éteindre une friteuse en flamme avec un extincteur soit une bonne idée ... aganna Je viens d'arriver Inscrit le: 30/3/2010 Envois: 29 En ligne ! Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... 0 @adurnat si tu regarde bien ya un systeme d'urgence juste au dessus de la friteuse a activer en cas d'incendie (la grosse bombonne rouge) ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 913 Karma: 1380 En ligne ! Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... 7



Après sur un feu de friteuse faut étouffer le feu (calendrier en carton posé vite fait dessus ou lèche frite du four par exemple).

Mais vu la taille de la friteuse dans la vidéo tu ne peux absolument rien faire si tu n'as pas d'extincteur. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2591 Karma: 2152 En ligne ! Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... 0 @pac75 ... ou à l'employé s'il a dormi pendant la formation.



@dtclulu pas d'extincteur à eau effectivement, mais un extincteur à poudre ou à additif spécial hydrocarbures DirtyHarry Je m'installe Inscrit le: 6/12/2014 Envois: 188 Karma: 106 Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... 2 Mieux vaut ne pas faire une crise cardiaque à côté d'eux, le temps que mettent les données à être traitées est flippant... Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 6236 Karma: 4026 Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... 3

Tout compte fait j'vais prendre une salade. liouan Je m'installe Inscrit le: 14/12/2009 Envois: 325 Karma: 868 Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... 1 DirtyHarry

Citation : Mieux vaut ne pas faire une crise cardiaque à côté d'eux, le temps que mettent les données à être traitées est flippant...



Confronté à une situation similaire, j'avais bien pris mon temps avant d'éteindre le feu, justement pour ne pas faire un truc aussi con...



Au départ, c'est pas idiot de juste regarder le feu et ne pas agir dans la précipitation. Il se propage vite mais on n'est pas non plus à 10s près. Ça laisse le temps de virer ce qui se trouve autour, appeler les pompiers... éventuellement se rendre compte qu'un extincteur est précisément prévu à cet effet... Citation :Confronté à une situation similaire, j'avais bien pris mon temps avant d'éteindre le feu, justement pour ne pas faire un truc aussi con...Au départ, c'est pas idiot de juste regarder le feu et ne pas agir dans la précipitation. Il se propage vite mais on n'est pas non plus à 10s près. Ça laisse le temps de virer ce qui se trouve autour, appeler les pompiers... éventuellement se rendre compte qu'un extincteur est précisément prévu à cet effet... CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14506 Karma: 18140 Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... 2 Si au moins la publication de la vidéo permet de sauver des vies et/ou grands brûlés ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 913 Karma: 1380 En ligne ! Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... 1 @liouan



40s c'est quand même sacrément long ! Là vu la hauteur des flammes, si la hotte n'est pas correctement entretenu, ça aurait pu partir très vite. Bon heureusement ça a l'air d'être un fast food assez clean, donc je pense que la hotte est correctement entretenu.



C'est arrivé une fois quand je bossais en restauration, le premier réflexe du chef ça a été de faire sortir tout le monde et ensuite d'intervenir (serviette humide), c'était réglé en moins de 2 minutes mais bon c'était pas son premier feu c'est sur. pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 323 Karma: 407 En ligne ! Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... 0 Qui, mais qui n'a jamais vu une vidéo où l'on verse de l'eau sur de l'huile en feu ? Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1293 Karma: 658 En ligne ! Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... Re: Ce qu'il ne faut surtout pas faire lors d'u... 0

@Barbatos

En quoi consiste la formation pour les feux de friteuse ? Faut regarder quelques semaines de Koreus pour voir tout ce qu'il faut pas faire ? :D

l'usage des extincteurs en situation réelle par exempe en fait partie.

l'usage des extincteurs en situation réelle par exempe en fait partie.

La cuisine en a au moins un a disposition du personnel. plus le stop gaz pour eviter l alimentation du feu en permanence. Citation :l'usage des extincteurs en situation réelle par exempe en fait partie.La cuisine en a au moins un a disposition du personnel. plus le stop gaz pour eviter l alimentation du feu en permanence.