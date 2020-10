Vidéo : Bon weekend avec Koreusity n°400 un zap de vidéos bonus insolites Posté par Koreus

La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! Et ce n'est pas un numéro comme les autres, car c'est la 400ème !

A cette occasion, j'ai compilé toutes les vidéos bonus des numéros 300 à 399, l'occasion de les redécouvrir ou les découvrir (pour ceux qui coupent à la musique de fin)



Je tiens à remercier tous les contributeurs qui ont proposé des vidéos chaque semaine et qui permettent aux zaps d'exister.

Voici par ordre décroissant, les TOP 100 membres qui sont apparus le plus de fois dans le générique de fin (la note max est 100)



Skwatek x96

Kilroy1 x95

Tchairo x66

Xouma x62

Alex333 x39

BigbroZ x32

Avaruus x30

Croc63 x27

GrossePatate x23

Bowane x21





Vidéo (18mn26s) : Koreusity n°400





Splinter68 x21

Geo-graphic x20

Yazguen x19

toroles x19

Watss x17

CrazyCow x16

Baba-Yaga x16

LeCromwell x15

Surzurois x14

petrou x14

Zertyy x14

LeFreund x12

MaxiSucuk x12

Freud x11

_Servietsky_ x11

HotelSierra x11

Petis x10

-JoJo- x10

30Secondes x10

chbenz x10

jopopmk x10

Maitre_Cube x9

user154701 x9

Infame_ZOD x9

Variel x8

Sir_DEC x8

nilsss x8

Komodo56 x7

izard x7

Quenelski x7

Rhododendron x7

Belmont x7

Jinroh x7

psikopate x7

JohnLemon x6

Wiliwilliam x6

IbiliveIcanfly x6

Scruffy x6

El_taquetinho x6

Baraki x6

Vigyland x5

Leviatan x5

user117416 x5

user19726 x5

lvishd x5

Takateck x5

TiTaNidE x5

patatorus x4

Kenny x4

choufleur x4

eviviom x4

dlune101 x4

PurLio x3

philb x3

KimeraGeorge x3

mahad x3

Djoach x3

AlTi5 x3

dubstyle x3

zoneh x2

MonsieurGoule x2

FMJ65 x2

swefpifh x2

propitek x2

mawt1 x2

cocolapin x2

Staffie x2

Hebus25 x2

Tardynul x2

Remkage x2

Barbatos x2

jeankikine x2

zinitack x2

user155062 x2

ale37mar x2

borntoswim x2

poussinlex x2

Le_Barbu x2

Inkonito x2

365wanda x2

JorisPab x2

Flyingmush x2

OctoNorth x2

plopplopplop x2

Ydriss x2

petit_poney x2

UltimateByte x2

Sykora x2

user151529 x2





Plus sérieusement, bravo à tous les contributeurs. @Skwatek et @Kilroy1, vous êtes impressionnants de régularité ! UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 825 Karma: 748 En ligne ! Re: Bon weekend avec Koreusity n°400 un zap de vidéos bon... Re: Bon weekend avec Koreusity n°400 un zap de vidéos bon... 1 J'avais jamais capté que ça sortait à 17h. C'est pile ce qu'il me fallait today, thanks ! Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21240 Karma: 17465 Re: Bon weekend avec Koreusity n°400 un zap de vidéos bon... Re: Bon weekend avec Koreusity n°400 un zap de vidéos bon... 0 P'tin dommage, un bonus de compilation de bonus ça aurait été du même niveau que la couche de gratin de restes dans le gratin de restes de Malcolm ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 915 Karma: 1399 En ligne ! Re: Bon weekend avec Koreusity n°400 un zap de vidéos bon... Re: Bon weekend avec Koreusity n°400 un zap de vidéos bon... 0 Si quelqu'un a le lien de la vidéo du Hamster (ou cochon d'Inde) où ça fait "Oh yeah" je prend !