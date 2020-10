Koreusity n°400

Le robot Koreusity a inspecté les vidéos bonus de 100 derniers Koreusity et les a compilées. Installez vous confortablement et profitez de 18 minutes de vidéos insolites. Le nom Koreusity est un clin d'oeil au robot Curiosity envoyé sur la planète Mars pour l'explorer. C'est une compilation hebdomadaire de vidéos drôles et insolites disponible le vendredi soir juste avant le week-end. J'espère que ce zap attisera votre curiosité :) Musique Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix

2020 bonus compilation koreusity octobre web zapping