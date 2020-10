Vidéo : Une parade militaire en Égypte Posté par kikekoi

Une parade militaire en Égypte avec des soldats torses nus.



Vidéo (2mn19s) : Parade militaire égyptienne





Sur le même sujet :

Vidéo : Techno Viking Vidéo : Bruce Lee vs Chuck Norris (Romantique) Vidéo : L'armée égyptienne massacre la Marseillaise Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 72849 Karma: 6177 En ligne ! Re: Une parade militaire en Égypte Re: Une parade militaire en Égypte 0 J'adore leur magnifique pectoraux pare-balle. Vilboka Je m'installe Inscrit le: 28/12/2015 Envois: 245 Karma: 69 Re: Une parade militaire en Égypte Re: Une parade militaire en Égypte 1 on se croirait dans les années 70s.



Gaayyyyyyyyy!! ( jprécise que j'ai rien contre les homosexuels, c'est de l'humour) PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11046 Karma: 10429 En ligne ! Re: Une parade militaire en Égypte Re: Une parade militaire en Égypte 0



Ce ne sont que des copieurs ces Egyptiens, l'armée gitane fait ça depuis très longtemps. Et c'est bien plus impressionnant ! erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2510 Karma: 1745 Re: Une parade militaire en Égypte Re: Une parade militaire en Égypte 0 comme c'est ridicule, à gonfler les pecto et rentrer le bide... houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 565 Karma: 411 Re: Une parade militaire en Égypte Re: Une parade militaire en Égypte 0



Sinon que dire hummmm! Ah ui on est en Egypte je suppose qui fais trèss chaud . Ou son les femmmes femmes femmes ?Sinon que dire hummmm! Ah ui on est en Egypte je suppose qui fais trèss chaud . LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3398 Karma: 8449 En ligne ! Re: Une parade militaire en Égypte Re: Une parade militaire en Égypte 3 Ah tiens la gay pride est en avance cette année? Ils sont forts ces égyptiens! Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2203 Karma: 2535 Re: Une parade militaire en Égypte Re: Une parade militaire en Égypte 0 J'ai tenu jusqu'au bout pour voir les femmes, mais rien. 0ctavie Je m'installe Inscrit le: 12/5/2016 Envois: 189 Karma: 454 Re: Une parade militaire en Égypte Re: Une parade militaire en Égypte 0 Mettez des femmes torse nu à la place, et regardez ce qu'il se passe. MrJhack Je m'installe Inscrit le: 25/6/2010 Envois: 133 Karma: 169 Re: Une parade militaire en Égypte Re: Une parade militaire en Égypte 0



Par contre, lui, ce doit être un Australien... il a les pectoraux en bas Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4039 Karma: 6176 Re: Une parade militaire en Égypte Re: Une parade militaire en Égypte 1 Je vois que ça...LIMBO LIMBO



The Blue Oyster Bar 1 pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6471 Karma: 1924 Re: Une parade militaire en Égypte Re: Une parade militaire en Égypte 0 PROUD... CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14545 Karma: 18230 En ligne ! Re: Une parade militaire en Égypte Re: Une parade militaire en Égypte 0 Il manque quelques couleurs à leur drapeau...



Le son de la vidéo n'est pas le bon, il faut le couper et lancer cette musique en même temps :





Village People - YMCA OFFICIAL Music Video 1978 Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3677 Karma: 15117 En ligne ! Re: Une parade militaire en Égypte Re: Une parade militaire en Égypte 0 Je les reconnais, c'est les mecs de la pub Manpower!





Publicité Manpower - le chaînon manquant 21210 Je masterise ! Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 4302 Karma: 2384 En ligne ! Re: Une parade militaire en Égypte Re: Une parade militaire en Égypte 0 Toute cette vidéo s'accompagne si bien des plus grand titres des Villages People en fond. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.