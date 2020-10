Parade militaire égyptienne

Durant une parade militaire en Égypte, des soldats défilent, torses nus et muscles saillants, sur des véhicules plus ou moins militaires sous un soleil plus ou moins couchant.

defile egypte gay militaire muscle parade soldat