Vidéo : Quand tu attends que le four à pizza chauffe Posté par Koreus

Un pizzaiolo fait des percussions en attendant que son four chauffe



Vidéo (1mn25s) : Un pizzaiolo fait des percussions





Turbigo: Chauffe Marcel !

LeFreund: Mec faut changer de four si ça dure aussi longtemps!

PurLio: En espérant que le four était allumé. Sinon, ça peut durer longtemps.

UltimateByte: @LeFreund Tu sais à combien ça chauffe un four de pizzeria ? ^^

400°C max !

BobdOclande: Je m'attendais à de la merde mais en fait, pas si mal...

Kanigou: Par contre ouvrez les chiottes y'en qui vont pas tenir longtemps au fond

_Servietsky_: En attendant que le four chauffe il pourrait ranger son plan de travail c'est quoi tout ce bordel !

FanadeReusKo:





Dario Rossi - full set - Paris République, Sep 10 2015 Il a enfin acheté un restaurant, prochaine étape le four

Jinroh: Ca me fait penser a la pub de coca...avec le vieux qui tape sur le bar.