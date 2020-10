Un pizzaiolo fait des percussions

Le percussionniste et street drummer Damat s'est rendu dans la pizzeria Da Cane à Misano Adriatico en Italie et a fait quelques percussions sur le matériel de cuisine en attendant que le four chauffe.

batterie four percussion percussionniste pizzeria