Vidéo : Les conséquences de rouler sans huile dans son moteur (Vilebrequin) Posté par Surzurois

Nos chers Youtubers de la chaîne Vilebrequin ont, dans cette dernière vidéo, montré ce qu'il se passe si on roule sans huile dans son moteur, avec une Saxo destinée à la casse, vidée de son huile et en poussant le moteur dans ses derniers retranchements afin de provoquer au plus vite une surchauffe. Le moteur est ensuite démonté pour montrer les zones touchées par la surchauffe. Le tout est bien entendu ponctué de blagues, de pets et de rôts, gage de qualité pour une vidéo de leur chaîne







Vidéo (24mn1s) : Rouler sans huile dans son moteur (Vilebrequin)





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Ezekiel Je m'installe Inscrit le: 9/10/2004 Envois: 260 Karma: 72 Re: Les conséquences de rouler sans huile dans son moteur... Re: Les conséquences de rouler sans huile dans son moteur... 1 C'est toujours pas le vultech sur le différentiel... Earthshaker Je viens d'arriver Inscrit le: 9/1/2017 Envois: 75 Karma: 184 Re: Les conséquences de rouler sans huile dans son moteur... Re: Les conséquences de rouler sans huile dans son moteur... 0 @Ezekiel à 1,5 mio de dons sur le kisskiss... pas avant bigone Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 52 Karma: 70 En ligne ! Re: Les conséquences de rouler sans huile dans son moteur... Re: Les conséquences de rouler sans huile dans son moteur... 0 Vivement qu'ils essayent le coup de la panne d'huile sur un Multipla de 1000cv... roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1062 Karma: 2944 Re: Les conséquences de rouler sans huile dans son moteur... Re: Les conséquences de rouler sans huile dans son moteur... 2 Le tout est bien entendu ponctué de blagues, de pets et de rôts Citation :Ca me donne tout de suite envie de mater les 24m de vidéo x) LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3415 Karma: 8564 En ligne ! Re: Les conséquences de rouler sans huile dans son moteur... Re: Les conséquences de rouler sans huile dans son moteur... 0 Pourquoi quand moi je fais la même chose mais sans ESSENCE, y a personne pour me filmer Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.