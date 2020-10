Rouler sans huile dans son moteur (Vilebrequin)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Dans cette nouvelle vidéo, les youtubeurs de la chaîne Vilebrequin ont réalisé une petite expérience : montré ce qu'il se passe si on roule en voiture sans huile dans son moteur. Pour cela, il ont utilisé une Saxo fonctionnelle mais destinée à la casse et ont parcouru des kilomètres sur l'autodrome de Linas-Montlhéry en poussant le moteur dans ses derniers retranchements afin de provoquer au plus vite une surchauffe. Ils se sont ensuite rendus au CNVA (Conservatoire National des Véhicules Anciens) pour démonter le moteur et ainsi montrer les zones touchées par la surchauffe.

experience huile mecanique moteur surchauffe vilebrequin