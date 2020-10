Vidéo : Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jour qu'il triche depuis des années Posté par Karalol

Pour l'histoire, ce mec est streamer professionnel (se fait des 8-10k€ par mois) et apparemment ça fait longtemps que beaucoup de gens l'accusent de triche sur les jeux vidéos.



Il a évidemment toujours nié la chose, alors même que de nombreux streamers pros le dénonçaient à Twitch qui refusait d'agir sans preuve.



Ce fut jusqu'à ce qu'un mec dans le chat de Twitch le piège en lui disant qu'il allait se passer un truc s'il appuie sur la touche "insert", sauf que la touche "insert" révèle le panneau de configuration du cheat.



On peut voir qu'il se rend compte de sa boulette et tente de faire bonne figure, mais ça fait gravement pitié.



Suite à ça, Twitch l'a définitivement banni et Activisation est en train d'enquêter sur ses comptes.



Attention, malaise.





Vidéo (2mn17s) : Le streamer Mr PIXL pris en flag en train de tricher





Le fameux écran de cheat :

Suite à ça, Twitch l'a définitivement banni et Activisation est en train d'enquêter sur ses comptes.

Bien mérité.



Bien mérité. Citation :Bien mérité. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11087 Karma: 10566 Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 0 Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5992 Karma: 2486 Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 0 Faire bonne figure sans réussir vraiment, bien fait pour lui.



Édit : en plus stylé "mon live va cracher " il est partis brûler oui. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3444 Karma: 8685 Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 0 C'est exactement comme le dopage des cyclistes ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 947 Karma: 1485 Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 0 Décidément cette pandémie ... Encore un qui vient de perdre son boulot ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4076 Karma: 6239 Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 3

J ai regardé la video...ensuite j ai imprimé la description du vrai papier sinon j etais incapable de comprendre... MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1180 Karma: 1946 Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 1 Y'a-t-il quelqu'un sur Koreus qui aurait un vieux rail, du goudron et des plumes ? kunstick Je viens d'arriver Inscrit le: 7/12/2013 Envois: 78 Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 0 ha le truc s'affiche a 30 sec, fallait savoir c'est rapide.. Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1270 Karma: 879 Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 8

Le fameux écran de cheat : Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5248 Karma: 4981 Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 0 Je crois que ma journée est gâchée : tant de turpitude et de duplicité, c'est comme si on me disait que le père Noël n'existait pas.

Non, je rigole, je m'en bats les c***.

2 ème degré. akrogames Je masterise ! Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 2057 Karma: 452 Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 0 @Kanpindon Merci pour la photo car je voyais rien moi ^^ Mon dieu y,a toute les options ! nikupac Je m'installe Inscrit le: 25/2/2011 Envois: 110 Karma: 50 Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 0 J'adore le "ben oui mais j'avoue".... être pris la main dans le sac et ensuite avouer... des larmes de crocodile quoi... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 947 Karma: 1485 Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 0



Citation : La plupart des streamers sont des autodidactes. Il existe cependant quelques formations qui peuvent permettre l'accès au métier. Il y a des formations orientées dans le secteur de l'esport :



Bachelor esport (Bac +3);



MBA esport (Bac +5).



Depuis quand il y a des diplômes en esport ? J'ai du zappé un truc durant mon orientation ! Bon je trouvais ça beaucoup 8 à 10k€ puis ça m'a fait sourire "Streamer Professionnel", un petit coup de google, je tombe sur ça :Citation :Depuis quand il y a des diplômes en esport ? J'ai du zappé un truc durant mon orientation ! Brisecous Je m'installe Inscrit le: 19/3/2007 Envois: 335 Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 1 @ThomGamer t'es sûr que c'est pas escort ? Y'a peut-être une faute de frappe.



-> [] Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 356 Karma: 271 Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 0 ThomGamer



CA fait déjà un petit temps ... au état unis tu trouve facilement des écoles pour tes jeux



Ici par exemple c'est le top 20 des collègue pour League Of Legends, à partit du moment ou l'E-Sport à été reconnu comme un vrai sport il est normal que certaine école accepte le faite que ca peux devenir une matière comme les autres ^^



https://www.onlinecollegeplan.com/league-of-legends-esports-gamers/ CA fait déjà un petit temps ... au état unis tu trouve facilement des écoles pour tes jeuxIci par exemple c'est le top 20 des collègue pour League Of Legends, à partit du moment ou l'E-Sport à été reconnu comme un vrai sport il est normal que certaine école accepte le faite que ca peux devenir une matière comme les autres ^^ Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3691 Karma: 15152 En ligne ! Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 1 On a pas attendu l'E-Sport pour avoir des connards, des abrutis et des cheaters dans les jeux compétitifs en ligne, mais depuis le combo E-Sport + Twitch/YouTube l'industrie donne des ailes à tous les petits cons qui rêvent de devenir une super star du jeu vidéo.



On peut pas revenir à quand on jouait aux jeux pour s'amuser ou pour faire de la compèt' dans la bonne humeur ? Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 368 Karma: 241 Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 0 Je ne comprends pas : il ignorait que la touche Insert affiche le cheat? C'est ça? kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1846 Karma: 3332 Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 0

@ThomGamer

Bon je trouvais ça beaucoup 8 à 10k€ puis ça m'a fait sourire "Streamer Professionnel", un petit coup de google, je tombe sur ça :



La plupart des streamers sont des autodidactes. Il existe cependant quelques formations qui peuvent permettre l'accès au métier. Il y a des formations orientées dans le secteur de l'esport :



Bachelor esport (Bac +3);



MBA esport (Bac +5).



Depuis quand il y a des diplômes en esport ? J'ai du zappé un truc durant mon orientation !





On est d'accord, que ça fait quand même beaucoup 8k - 10k.



Je ne dis pas que cela n'est pas mérité : j'en sais rien.



Mais je trouve que ça fait quand même un sacrée salaire. Citation :On est d'accord, que ça fait quand même beaucoup 8k - 10k.Je ne dis pas que cela n'est pas mérité : j'en sais rien.Mais je trouve que ça fait quand même un sacrée salaire. Paden Je m'installe Inscrit le: 18/12/2018 Envois: 156 Karma: 440 En ligne ! Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 0 Green_Is_Dead



Il le savait très bien. Quand la cam est derrière lui, il appuie en fait sur la touche "Suppr" qui est juste en dessous de la touche "Inser". Sauf que quand il a retenté la manip', il a du appuyer aussi sur la touche "Inser".



Je vous renvoie sur la video de ce youtubeur qu'il l'avait dans le collimateur depuis un moment :



https://www.youtube.com/watch?v=TaaZqfpvtBA Il le savait très bien. Quand la cam est derrière lui, il appuie en fait sur la touche "Suppr" qui est juste en dessous de la touche "Inser". Sauf que quand il a retenté la manip', il a du appuyer aussi sur la touche "Inser".Je vous renvoie sur la video de ce youtubeur qu'il l'avait dans le collimateur depuis un moment : airelle Je m'installe Inscrit le: 27/2/2008 Envois: 126 Karma: 74 En ligne ! Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... Re: Un Streamer Pro se fait piéger et révèle au grand jou... 0 @Paden

Le meilleur commentaire sur cette vidéo YT :



"Oubliez pas les gars :

