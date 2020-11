Vidéo : Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne avec Joe Biden Posté par Skwatek

En campagne avec le candidat démocrate Joe Biden, Barack Obama inscrit un joli panier à 3 points en quittant le terrain de basket d'un gymnase à Flint, dans le Michigan.





Vidéo () : Barack Obama claque un panier à 3 points





Vidéo : Emmanuel Macron joue au tennis pour les JO de Paris 2024 Vidéo : Obama coupe une file d'attente et le paie cher Vidéo : Poutine se prend les patins dans le tapis Source : Forum

"I'm an expert, noboby have never seen an expert like me, i'm perfect"





Mais respect au 3 points lâché OKLM comme dise les djeuns.

Mais respect au 3 points lâché OKLM comme dise les djeuns. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11096 Karma: 10600 Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... 1

Par les mêmes qui déploient des moyens énormes pour nous faire croire que la lune est ronde et qu'on a marché dessus. loooool LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3452 Karma: 8720 Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... 7 Trump aurait mis la main au panier Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8907 Karma: 22205 Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... 1

Vous navigateur est trop vieux Copieur MrJhack Je m'installe Inscrit le: 25/6/2010 Envois: 136 Karma: 187 Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... 0 @Scruffy Celle-ci je l'ai trouvé honteuse.

s'amuser comme cela de la détresse des gens... pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6492 Karma: 1938 Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... 0 Et un panier à 3 points ça rapporte combien d'électeurs aux US ?.. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4111 Karma: 6330 En ligne ! Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... 0 J ai hate qu Obama fasse une coloscopie. Comme ca, ca deviendra cool et on pourra en parler sans-gêne Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3010 Karma: 646 En ligne ! Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... 0 la classe.

Le regard en partant est celui d'un killer Kokosticot Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2020 Envois: 17 Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... 0 On garde le masque dans les endroits fermés. On le soulève pas comme ça. C'est si difficile à comprendre ? TruuuC Je m'installe Inscrit le: 23/1/2015 Envois: 137 Karma: 101 Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... 0 S'il voulait il pouvait se représenter ?

Ou c'est limité à 2 mandas à vie et pas seulement d'affilé ? Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 42816 Karma: 18825 En ligne ! Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... 1 @TruuuC : 2 mandats à vie. Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 717 Karma: 815 En ligne ! Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... Re: Barack Obama claque un panier à 3 points en campagne ... 0 Il y a un kiproko sur le "that's what I do".

Il répond juste à celui qui lui dit "walk off".



