Barack Obama claque un panier à 3 points

Samedi 31 octobre 2020, à quelques jours de l’élection présidentielle américaine, Barack Obama accompagnait le candidat démocrate Joe Biden lors d'un déplacement à Flint, dans le Michigan. Une fois n'est pas coutume, l'ancien président des États-Unis a fait le show, en inscrivant un joli panier à 3 points au moment de quitter le terrain de basket du gymnase de la ville. Il est ainsi parti en s’exclamant, sourire aux lèvres, « That’s what I do ! » (C’est comme ça pour moi !), suivi par Joe Biden et son équipe.

