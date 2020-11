Vidéo : On ne peut plus rien croire de nos jours Posté par Koreus

On ne peut plus rien croire de nos jours, c'est le constat que fait cet homme.



Vidéo (20s) : On ne peut plus rien croire





Vidéo : Jim Meskimen imite 20 célébrités avec le deepfake Vidéo : Jouer avec les filtres neuronaux de Photoshop Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2749 Karma: 8713 Re: On ne peut plus rien croire de nos jours Re: On ne peut plus rien croire de nos jours 0





CRAZY Asian Makeup Transformations Chinese Makeup Tutorial Compilation 2018 Ca ma fait penser à ca :CRAZY Asian Makeup TransformationsChinese Makeup Tutorial Compilation 2018 ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 959 Karma: 1537 En ligne ! Re: On ne peut plus rien croire de nos jours Re: On ne peut plus rien croire de nos jours 2 Du coup on peut dire "Fake !" sur une vidéo Fake où il nous dit que c'est Fake ? Fake You ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 848 Karma: 2700 Re: On ne peut plus rien croire de nos jours Re: On ne peut plus rien croire de nos jours 0 Je connais un type avec les cheveux oranges qui affirme que même les élections américaines sont fakes JuLau2020 Je viens d'arriver Inscrit le: 5/11/2020 Envois: 1 Re: On ne peut plus rien croire de nos jours Re: On ne peut plus rien croire de nos jours 1 Pendant un instant j'ai cru que s'était une seiche qui portait des lunettes Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 378 Karma: 235 Re: On ne peut plus rien croire de nos jours Re: On ne peut plus rien croire de nos jours 1



Vous navigateur est trop vieux Et ça fonctionne à grande échelle! Regardez les bulletins en faveur de Joe Bidon qui apparaissent comme par enchantement! C'est beau! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 350 Karma: 1209 Re: On ne peut plus rien croire de nos jours Re: On ne peut plus rien croire de nos jours 1 Il vient de ringardiser le Grand Bluff et toutes les émissions de Patoche !

Ah non, on me dit que c'était déjà ringard... Au temps pour moi donc. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5260 Karma: 4992 Re: On ne peut plus rien croire de nos jours Re: On ne peut plus rien croire de nos jours 0

Qu'est ce qui vous fait croire qu'il est réel ? ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 959 Karma: 1537 En ligne ! Re: On ne peut plus rien croire de nos jours Re: On ne peut plus rien croire de nos jours 0 @zoneh



Je connais un même type à la peau orange qui veut qu'on arrête le match car il a gagné dans le premier quart d'heure de jeu. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3695 Karma: 15202 En ligne ! Re: On ne peut plus rien croire de nos jours Re: On ne peut plus rien croire de nos jours 1 Je crois avoir vu cette vidéo sur Koreus, mais était-ce vraiment Koreus ? Programaths Je suis accro Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 550 Karma: 197 En ligne ! Re: On ne peut plus rien croire de nos jours Re: On ne peut plus rien croire de nos jours 0 ThomGamer Je connais même un type qui quand il ne dit pas "truininanashabadepressure" alors il dit: "La fin du jeu, ce n'est pas le 3 novembre, c'est quand je gagne.". Pas mal aussi quand : Je connais même un type qui quand il ne dit pas "truininanashabadepressure" alors il dit: "La fin du jeu, ce n'est pas le 3 novembre, c'est quand je gagne.". Pas mal aussi quand : https://www.youtube.com/watch?v=JRSwVQWJB0A gr4sd0ubl3 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 52 Karma: 50 En ligne ! Re: On ne peut plus rien croire de nos jours Re: On ne peut plus rien croire de nos jours 0 Je viens de voir un super article qui parle de l'argument de la simulation :



En admettant que l'humanité améliorera toujours la puissance de calcul de ses ordinateurs et sera capable de créer des simulations hyper-réalistes, alors l'auteur affirme qu'au moins une des trois propositions suivantes est vraie :



(1) l'humanité n'atteindra jamais un tel niveau



(2) l'humanité atteindra un tel niveau mais n'aura jamais l'idée de créer des simulations de ses ancêtres



