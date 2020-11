On ne peut plus rien croire

On ne peut plus rien croire de nos jours, c'est le constat que fait cet homme. Les lunettes qu'ils portent, elles ne sont pas réelles, même son visage est faux ! Tout n'est que filtre, réalité augmentée et deepfake

artificiel deepfake effet filtre intelligence special