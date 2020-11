Vidéo : Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Charles Consigny Posté par Koreus

Charles Consigny a un problème. Jamy de « C'est pas sorcier » lui vient en aide.







Vidéo (1mn15s) : Ça va aller, Charles Consigny !





Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1278 Karma: 1267 Re: Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Ch... 7 Faire cuire des pates, et pourquoi pas du riz tant qu'on y est...

Une pasta box en livraison a domicile, ya que ca de vrai.

Blague a part et sans commentaire sur le triste sire qu'est consigny, je suis tout de meme effaré du nombre de personne qui commandent leur bouffe.

Dans 10 ans, au moment de construire une maison, on te demandera si tu veux une cuisine ou si c'est dispensable pour baisser la facture. :s CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14636 Karma: 18465 Re: Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Ch... 6

Quelle classe ce Jamy

Une pasta box en livraison a domicile, ya que ca de vrai.



Blague a part et sans commentaire sur le triste sire qu'est consigny, je suis tout de meme effaré du nombre de personne qui commandent leur bouffe.

Dans 10 ans, au moment de construire une maison, on te demandera si tu veux une cuisine ou si c'est dispensable pour baisser la facture. :s CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14636 Karma: 18465 Re: Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Ch... 6



Quelle classe ce Jamy

mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2224 Karma: 1522 Re: Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Ch... 2 Charles Con -signy- guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 260 Karma: 349 Re: Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Ch... 0

c'est vrai que certains n'ont l'air que de manger ce qu'ils se font livrer, après occasionnellement ça reste un moyen de se faire un petit plaisir tout en restant chez soit sans avoir à se mettre derrière les fourneaux, d'autant plus quand tu sais pas trop cuisiner, et que tu veux essayer quelques spécialités nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 612 Karma: 1097 Re: Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Ch... 0 Mais quelle horreur ce blogueur en carton. Cedub Je suis accro Inscrit le: 25/2/2008 Envois: 1141 Karma: 1056 Re: Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Ch... 0

Note, c'est déjà le cas dans certains pays où les resto sont faciles d'accès et le m2 cher.. Ça prend de la place pour rien..

Ca ne me paraît pas déconnant..

(Après, c'est juste le tweet indigné qui est ridicule.) Citation :Note, c'est déjà le cas dans certains pays où les resto sont faciles d'accès et le m2 cher.. Ça prend de la place pour rien..Ca ne me paraît pas déconnant..(Après, c'est juste le tweet indigné qui est ridicule.) Hightonian Je viens d'arriver Inscrit le: 30/5/2017 Envois: 90 Karma: 160 Re: Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Ch... Re: Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Ch... 0 Charles Consigny le mec est a deux doigts de découvrir sa cuisine... AymericCaron Je m'installe Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 234 En ligne ! Re: Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Ch... Re: Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Ch... 0





C'est bien gentil, mais moi je n'ai même pas pu aller voir mon neveu qui vient de naître à l'hôpital... et j'ai pas tenté d'aller le voir une fois chez lui. Euh, mais là les distances de sécurité et tout ça ??? Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 9063 Karma: 6238 Re: Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Ch... 0 Au pire, il n'a qu'à se ronger les ongles. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3104 Karma: 1264 Re: Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Ch... 1 Consigny, je pense que même cuit j'arriverais pas à le digérer ! Vieuxfoin Je m'installe Inscrit le: 30/6/2016 Envois: 133 Re: Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Ch... 0

Je confirme, pour avoir de la famille à Manhattan c'est déjà courant là-bas. Ils mangent dans leur entreprise et prennent un truc sur la route le matin Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 344 Karma: 279 Re: Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Ch... 2 pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6499 Karma: 1938 Re: Jamy de « C'est pas sorcier » vient en aide à Ch... 0 Et voilà, un tweet sans réfléchir et Charles Consigny est automatiquement haï sur la toile, quelle misère...