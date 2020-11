Ça va aller, Charles Consigny !

Dans l'émission C à Vous, le chroniqueur Bertrand Chameroy a relayé un tweet d'indignation de Charles Consigny. Ce dernier s’est plaint de ne plus pouvoir se faire livrer des plats préparés après 22h et se demande comment font les gens qui travaillent tard pour manger. Jamy Gourmaud de « C'est pas sorcier » lui explique comment ne pas mourir de faim, en faisant simplement cuire des pâtes.

