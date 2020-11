Vidéo : La liberté d'expression, c'est précieux ! (Broute) Posté par Koreus

Le directeur d'un journal satirique s'interroge sur la liberté d'expression.



Vidéo (2mn25s) : La liberté d'expression (Broute)





Sur le même sujet :

Vidéo : Minute Papillon - Liberté d'expression VS Charlie Hebdo Vidéo : Haroun - le harcèlement sexuel (sketch) Vidéo : Végétariens (Sketch) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8955 Karma: 22336 Re: La liberté d'expression, c'est précieux ! (... Re: La liberté d'expression, c'est précieux ! (... 5 SVP Restez modéré dans les commentaires, merci.

















sinon c'est ban ! alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7762 Karma: 3279 En ligne ! Re: La liberté d'expression, c'est précieux ! (... Re: La liberté d'expression, c'est précieux ! (... 0 @Scruffy

exactement ; la liberté est une valeur, un idéal, pas une réalité. Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1917 Karma: 1964 Re: La liberté d'expression, c'est précieux ! (... Re: La liberté d'expression, c'est précieux ! (... 0 Et encore plus précieux que la liberté d'expression et il le dit à la toute fin c'est : le RESPECT. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3655 Karma: 1337 Re: La liberté d'expression, c'est précieux ! (... Re: La liberté d'expression, c'est précieux ! (... 2 Haha!

"Je n'existe pas.

signé Dieu"



C'est très paradoxal en plus. Ça me rappelle Chuck Norris, né dans une cabane en rondins qu'il avait lui-même construite. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 9095 Karma: 6266 Re: La liberté d'expression, c'est précieux ! (... Re: La liberté d'expression, c'est précieux ! (... 1

@Koreame

Et encore plus précieux que la liberté d'expression et il le dit à la toute fin c'est : le RESPECT.

Moi, à la toute fin, j'ai entendu "broute". Citation :Moi, à la toute fin, j'ai entendu LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3497 Karma: 8827 En ligne ! Re: La liberté d'expression, c'est précieux ! (... Re: La liberté d'expression, c'est précieux ! (... 0 J'aime pas l'acteur, il m'est insupportable. Et la vidéo, bof... elle est pas folichonne Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 368 Karma: 406 En ligne ! Re: La liberté d'expression, c'est précieux ! (... Re: La liberté d'expression, c'est précieux ! (... 0

@LeFreund

J'aime pas l'acteur, il m'est insupportable. Et la vidéo, bof... elle est pas folichonne



Je n'aime pas ton commentaire. Et puis les mecs à cheveux long je ne trouve pas ça terrible. Citation :Je n'aime pas ton commentaire. Et puis les mecs à cheveux long je ne trouve pas ça terrible. thibaultlegrec Je m'installe Inscrit le: 3/10/2010 Envois: 316 Karma: 130 En ligne ! Re: La liberté d'expression, c'est précieux ! (... Re: La liberté d'expression, c'est précieux ! (... 0 LeFreund

Citation : J'aime pas l'acteur, il m'est insupportable. Et la vidéo, bof... elle est pas folichonne

Et moi je trouve cela du génie, et j'aime beaucoup cet acteur.

Comme quoi les gouts et les couleurs... Citation :Et moi je trouve cela du génie, et j'aime beaucoup cet acteur.Comme quoi les gouts et les couleurs... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.