Vidéo : Un chef de service des urgences explique le complotisme Posté par Koreus

Invité sur le plateau de LCI, le chef des urgences de l’hôpital de Saint-Denis a expliqué le complotisme en 30 secondes



Vidéo (31s) : Les complotistes expliqués en 30 secondes





J'adore l'analyse ! +1000 !

Tu va avoir des problemes La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1624624 Tu va avoir des problemes Caledonien Je viens d'arriver Inscrit le: 11/1/2016 Envois: 4 Re: Un chef de service des urgences explique le complotisme Re: Un chef de service des urgences explique le complotisme 0 Maintenant ils sont toujours aussi cons mais ils sont chef et payés par nos impôts WalkerBip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 86 Karma: 150 Re: Un chef de service des urgences explique le complotisme Re: Un chef de service des urgences explique le complotisme 3



OUI OUI bitoon Je m'installe Inscrit le: 7/4/2005 Envois: 185 Re: Un chef de service des urgences explique le complotisme Re: Un chef de service des urgences explique le complotisme 0 L'explication tient plutôt en 10 secondes ! masaya Je suis accro Inscrit le: 28/5/2015 Envois: 763 Karma: 466 En ligne ! Re: Un chef de service des urgences explique le complotisme Re: Un chef de service des urgences explique le complotisme 1 Vous navigateur est trop vieux gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 240 Karma: 255 Re: Un chef de service des urgences explique le complotisme Re: Un chef de service des urgences explique le complotisme 2



lol rien à dire de plus. lol rien à dire de plus. MusicMan Je masterise ! Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 2695 Karma: 1552 En ligne ! Re: Un chef de service des urgences explique le complotisme Re: Un chef de service des urgences explique le complotisme 0



Le complotisme c'est quand même un poil plus compliqué. De base ce n'est pas une méthode de raisonnement spécifique, mais un rejet absolu d'une institution et d'une "version officielle". Un mec qui croit que la Terre est plate, ne croit pas directement que la Terre est plate, mais qu'elle n'est pas ronde. C'est complètement différent. La raisonnement pseudo-scientifique derrière le complot n'est qu'un outil pour justifier une idéologie. C'est d'ailleurs amusant de remarquer que les complotistes ont souvent de meilleurs connaissances du sujet que la majorité de la population, et ne sont pas toujours les débile irrationnels qu'on pense, seulement des anticonformistes qui choisissent leurs informations de manière ultra partiale



Le complotisme c'est quand même un poil plus compliqué. De base ce n'est pas une méthode de raisonnement spécifique, mais un rejet absolu d'une institution et d'une "version officielle". Un mec qui croit que la Terre est plate, ne croit pas directement que la Terre est plate, mais qu'elle n'est pas ronde. C'est complètement différent. La raisonnement pseudo-scientifique derrière le complot n'est qu'un outil pour justifier une idéologie. C'est d'ailleurs amusant de remarquer que les complotistes ont souvent de meilleurs connaissances du sujet que la majorité de la population, et ne sont pas toujours les débile irrationnels qu'on pense, seulement des anticonformistes qui choisissent leurs informations de manière ultra partiale



Et les réseaux n'ont pas seulement comme effet de leur donner de la visibilité, il permet aussi le complotisme à travers des plateformes d'informations. En commençant à se renseigner dans les médias alternatifs, on se retrouve dans une boucle de site/blog/journaux qui se confirment les uns par rapport aux autres et donnent l'illusion d'un consensus. Perte de confiance des institutions scientifiques et pas d'éducation critique aux médias, c'est ça qui crée le complotisme. C'est un problème politique. :)



Le complotisme c'est quand même un poil plus compliqué. De base ce n'est pas une méthode de raisonnement spécifique, mais un rejet absolu d'une institution et d'une "version officielle". Un mec qui croit que la Terre est plate, ne croit pas directement que la Terre est plate, mais qu'elle n'est pas ronde. C'est complètement différent. La raisonnement pseudo-scientifique derrière le complot n'est qu'un outil pour justifier une idéologie. C'est d'ailleurs amusant de remarquer que les complotistes ont souvent de meilleurs connaissances du sujet que la majorité de la population, et ne sont pas toujours les débile irrationnels qu'on pense, seulement des anticonformistes qui choisissent leurs informations de manière ultra partiale



Au final on l'aura tous compris un con confiné est un con qui conspue. Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1268 Karma: 1258 En ligne ! Re: Un chef de service des urgences explique le complotisme Re: Un chef de service des urgences explique le complotisme 0 @MusicMan Oui donc en fait t'es d'accord...

Avant le complotiste du village il etait connu que dans le village, chaque village avait le sien et on lui demandait de fermer sa gueule quand il allait trop loin et on se moquait de lui.

Aujourd'hui, yen a toujours tres peu, mais grace aux RS ils ne s'expriment plus seuls. Ils se retrouvent tous en un meme lieu (internet) et ca amplifie leur parole. On peut plus leur dire de la fermer et celui qui est pas sur de lui, la ou il voyait un gus se faire demonter dans son argumentaire ya 30 ans encore, aujourd'hui il trouve toute une population qui s'arme d'arguments (bidons :/) et de procedé rethorique/psychologique pour accroitre son emprise (c'est pas forcement fait de maniere voulue, ca l'est pour certain groupe, mais surtout l'acces a l'info, bonne ou mauvaise decuple les effets).

L'effet d'echelle que permet les reseaux sociaux (et internet) en agglutinant les pensees similaires leur donne une force enorme, meme quand cette pensée est ultraminoritaire. Et ca lui donne une legitimité qu'en toute autre circonstance (sans internet) elle n'aurait jamais eu.