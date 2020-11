Les complotistes expliqués en 30 secondes

Invité sur le plateau de LCI, Mathias Wargon, chef des urgences de l’hôpital de Saint-Denis, a expliqué le complotisme en 30 secondes. Son explication « Avant on les entendait au bistro, y avait que leurs voisins qui les entendaient, ils étaient un peu bourrés, un peu cons et on leur disait de rentrer à la maison quand ils étaient trop bourrés. Maintenant ils sont à la maison, ils sont toujours aussi cons et ils sont sur les réseaux sociaux. »

complot complotisme coronavirus emission explication lci tele