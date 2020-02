Coronavirus : où l'art de faire peur

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 3710 Karma: 1980



@Avaruus Merci pour le lien. La tendance est au ralentissement d'après les graphiques.



Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, il y'a eu plus de contamination hier hors de Chine qu'en Chine.



Evolution cette semaine :

+ 1% en Chine.

+55% dans le reste du monde. Par ex, il y a une semaine, on avait 50 cas en Corée, 3 en Italie et aucun en Iran. On est respectivement à 1595, 528 et 245.



au global : +10%

MAIS au niveau des guérison, on est à +49%



