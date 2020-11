Vidéo : Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien Posté par Jinroh

Le vol circulaire est une discipline du modélisme aérien pour laquelle les avions à moteur sont reliés à des câbles afin de les piloter.



Vidéo (3mn21s) : Vol circulaire (Modélisme aérien)





petrou Je poste trop Inscrit le: 16/12/2014 Envois: 13111 Karma: 6796 En ligne ! Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien 1 gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 219 Karma: 466 En ligne ! Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien 1 L'humain est quand-même un étrange animal lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 797 Karma: 509 En ligne ! Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien 2 c'est pas très Covid tout ça dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2372 Karma: 5393 Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien 4 Vous navigateur est trop vieux _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 3209 Karma: 4392 En ligne ! Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien 2 C'est un peu répétitif, j'ai envie de dire => Ça tourne en rond ! Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 114 Karma: 232 Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien 1 UGGA BUGGA !!

Au bout de 10 tours je pense que je suis en train de vomir.



poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2413 Karma: 516 En ligne ! Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien 2 Ils pourraient filmer un peu les avions et pas juste les 3 mecs qui tournent en rond, c'est marrant 10 secondes mais bon... Wally92 Je m'installe Inscrit le: 22/11/2004 Envois: 145 Karma: 128 Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien 1

@lokaloo

c'est pas très Covid tout ça

Je me faisais la même remarque, mais pour se faire des amis proches (ou pour jouer à chabite) c'est l'idéal Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 383 Karma: 225 Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien 1 T'imagine la classe quand t'es champion du monde de.... de quoi au fait? De VOL CIRCULAIRE! Wahou! ^^ GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 207 Karma: 411 En ligne ! Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien 0 Fallait être un peu pervers pour inventer cette discipline : gestuelle ridicule, insupportable à pratiquer, plus pénible que la F1 à regarder... gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 219 Karma: 466 En ligne ! Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien 0 Haha la pauvre!

F2C the race 2018 W Ch Landres 1393



Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 461 Karma: 716 En ligne ! Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien 0 @gnarf2 Ahaha ça fait ma semaine ! _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 3209 Karma: 4392 En ligne ! Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien Re: Le vol circulaire, une discipline du modélisme aérien 0 T'as quand même vachement l'air con