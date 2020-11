Vol circulaire (Modélisme aérien)

Le vol circulaire est une discipline du modélisme aérien pour laquelle les avions à moteur sont reliés à des câbles afin de les piloter. La catégorie F2C est une course d'endurance sur 100 tours. Trois équipes constituées chacune d'un pilote et d'un mécanicien volent en simultanée et doivent réaliser les 100 tours le plus rapidement possible.

