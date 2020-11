Un plongeur à saturation survit 30 minutes sans oxygène

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Mardi 18 septembre 2012, le plongeur à saturation Chris Lemons effectuait une mission à plus de 100 mètres au fond de la mer du Nord lorsque son bateau, dont il dépend, a été victime d’une avarie de GPS et s'est mis à dériver. Le « cordon ombilical » qui approvisionne le plongeur en oxygène et en chaleur s'est alors tendu et a fini par céder. Dès lors, Chris Lemons se retrouve seul au fond de la mer dans le noir complet, sans radio, sans chaleur et surtout sans oxygène. Sur le bateau, ses collègues et amis refusent pourtant de perdre espoir et mettent tout en œuvre pour le sauver. Le youtubeur François Calvier nous raconte cette incroyable histoire.

calvier lemons plongeur saturation sauvetage