Vidéo : Un motard décide de doubler par la droite au mauvais moment Posté par Koreus

En Russie, un motard décide de changer de voie pour doubler les voitures par la droite. Mauvaise idée.



Vidéo (1mn19s) : Un motard double un camion par la droite





Auteur Conversation zeubb Je suis accro Inscrit le: 9/6/2012 Envois: 1125 Karma: 1298 Re: Un motard décide de doubler par la droite au mauvais ... Re: Un motard décide de doubler par la droite au mauvais ... 5 C'est la faute du motard LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3532 Karma: 8952 Re: Un motard décide de doubler par la droite au mauvais ... Re: Un motard décide de doubler par la droite au mauvais ... 0 Le bloc de béton va bien il coule des jours tranquille au cimentière. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2423 Karma: 537 Re: Un motard décide de doubler par la droite au mauvais ... Re: Un motard décide de doubler par la droite au mauvais ... 0





N'empêche que c'est un drôle d'endroit pour passer un coup de fil. On a retrouvé le motard !N'empêche que c'est un drôle d'endroit pour passer un coup de fil. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1867 Karma: 3391 Re: Un motard décide de doubler par la droite au mauvais ... Re: Un motard décide de doubler par la droite au mauvais ... 0



Bon, après c'est une Cross, donc certains diront que ce ne sont pas vraiment des motards... C'est pas parce qu'on est motard, qu'on est forcément pas con... La preuve !Bon, après c'est une Cross, donc certains diront que ce ne sont pas vraiment des motards... alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7819 Karma: 3330 En ligne ! Re: Un motard décide de doubler par la droite au mauvais ... Re: Un motard décide de doubler par la droite au mauvais ... 0 Le bloc de béton n'a pas bougé ; c'est plus têtu qu'un âne le béton ! maxbren Je viens d'arriver Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 96 Karma: 463 En ligne ! Re: Un motard décide de doubler par la droite au mauvais ... Re: Un motard décide de doubler par la droite au mauvais ... 0 C'est bien, ça change des super héros qui aide la famille hérisson à traverser parce qu'il sont filmés. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5291 Karma: 5005 En ligne ! Re: Un motard décide de doubler par la droite au mauvais ... Re: Un motard décide de doubler par la droite au mauvais ... 0 +Pour une fois que c'est de sa faute, on ne va pas se priver de le dire.