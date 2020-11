Un motard double un camion par la droite

A Moscou en Russie, un motard fait de l'interfile entre deux voies pour dépasser des voitures. Il décide de changer de voie et de doubler un camion par la droite. Mauvaise idée, car en raison des travaux, un séparateur de voie en béton a été posé. Le motard l'a vu trop tard et a foncé droit dedans. Bilan de l'opération, une fracture du cinquième métacarpe et une moto légèrement abimée.

beton interfile motard moto separaterur voie