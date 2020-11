Un vétéran nous raconte comment il est devenu un héros

Dans une vidéo touchante, un ancien combattant allemand nous raconte comment il est devenu un héros. Le vétéran nous explique que c'était pendant l'hiver 2020, une force invisible a menacé son pays. Il n'avait que 22 ans et ne pensait qu'à faire la fête et rencontrer des gens. Mais tout le pays avait les yeux rivés sur eux, les jeunes. Il n'avait qu'une seule chose à faire : Rien. Et c'est ce qu'il a fait, toute la journée il restait chez lui et c'est comme ça qu'il est devenu un héros. La publicité « Zusammen gegen Corona #besonderehelden » a été réalisée par la Bundesregierung (Gourvenement fédéral allemand) pour inciter les jeunes à combattre la propagation du Coronavirus en restant chez eux.

