Vidéo : Un ancien combattant allemand nous raconte comment il est devenu un héros Posté par kikekoi

Dans une vidéo touchante, un ancien combattant allemand nous raconte comment il est devenu un héros.



Vidéo (1mn36s) : Un vétéran nous raconte comment il est devenu un héros





Sur le même sujet :

Vidéo : Une période difficile (52 minutes) Image : 2020 est la pire année Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3536 Karma: 8955 Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 1 Euh non, les héros c'est le personnel de santé et toutes les petites mains qui sont sacrifiées pour faire tourner la société.



Mettez vous putains de masques.











Ceci était un communiqué des petites mains grincheuses Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2453 Karma: 1182 Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 2 @LeFreund On est tous des héros, autant les médecins etc que les gens qui respectent le confinement et les gestes.



C'est comme sur un champ de bataille, les héros ce sont les soldats, mais aussi les medecins, les généraux, les informations etc... voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 482 Karma: 334 Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 0 Rester chez soi et devenir un héros , n' est ce pas réaliser un " hold up " vis à vis de ceux qui ont l' obligation de sortir pour des raisons professionnelles ? Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6098 Karma: 2540 Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 0 Je peux pas désoler toute les journée je bosse en extérieur Koreus Webhamster Inscrit le: 3/7/2002 Envois: 68147 Karma: 30547 En ligne ! Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 0 @voirloup Cette vidéo s'adresse avant tout aux étudiants Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4182 Karma: 6424 Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 0 Ah merde..c est pas une blague en plus!! psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 360 Karma: 726 En ligne ! Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 0 il n'y a pas de héros dans cette histoire.Il y a ceux qui résistent au virus et les autres.Et c'est ainsi depuis toujours.Comme l'indiquait le Canard enchainé de cette semaine,l'incidence de ce virus est comparable à la canicule de 2003.

Le nombre de trouillards a fortement augmenté depuis.^^ Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 643 Karma: 767 Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 0

@Keiwen

@LeFreund On est tous des héros



J'ai eu un relent. On dirait un slogan commercial. Citation :J'ai eu un relent. On dirait un slogan commercial. gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 225 Karma: 484 Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 1 A lire les commentaires on dirait que l'ironie ne passe pas. gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 225 Karma: 484 Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 0

@psikopate

Comme l'indiquait le Canard enchainé de cette semaine,l'incidence de ce virus est comparable à la canicule de 2003.

Le nombre de trouillards a fortement augmenté depuis.^^



On nous a déjà servi ça avec la grippe, puis la COVID a fait 3 fois plus de morts que la grippe au niveau mondial.

Maintenant c'est la canicule...mais comme pour la grippe, le total de la canicule est fixe, le total du COVID grimpe toujours.



Au niveau de surmortalité actuelle, la COVID fait l'équivalent d'une canicule par mois en France (30 000 morts).



C'est pas de la trouille c'est de la responsabilité individuelle. Les "courageux" sont d'ailleurs rarement dans les groupes à risque. Citation :On nous a déjà servi ça avec la grippe, puis la COVID a fait 3 fois plus de morts que la grippe au niveau mondial.Maintenant c'est la canicule...mais comme pour la grippe, le total de la canicule est fixe, le total du COVID grimpe toujours.Au niveau de surmortalité actuelle, la COVID fait l'équivalent d'une canicule par mois en France (30 000 morts).C'est pas de la trouille c'est de la responsabilité individuelle. Les "courageux" sont d'ailleurs rarement dans les groupes à risque. Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1313 Karma: 1353 Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 1 Quand on compare l'effort et les sacrifice a faire aujourd'hui par rapport a ceux qui se sont battu pour leur pays pendant des guerres, on se dit, a entendre les gemissement de certains, qu'on serait pas le cul sorti des ronces en cas de conflit armé... Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3907 Karma: 2728 Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 2 Mais les gars calmez-vous, c'est évidemment ironique...

C'est clairement pour se foutre de la gueule de ceux qui pensent vivre une épreuve insurmontable sur le fait de rester chez eux pour enrayer le virus...

Et qui ne respectent pas ce moindre effort, des connards en somme, à qui on doit faire un spot pub sur une comparaison avec les vétérans de guerres mondiales pour qu'ils comprennent leur connerie.

C'est juste triste de voir une telle génération de débile. Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 384 Karma: 514 Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 1 Rien foutre de ses journées : ça fait plus de 12 ans que je suis un héros ! Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 6390 Karma: 4191 Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 0 Keiwen Citation : C'est comme sur un champ de bataille, les héros ce sont les soldats, mais aussi les medecins, les généraux, les informations etc...



Oui mais ce n'est pas ce qu'ils disent.



On n'est pas des héros (Je ne suis pas un héros) - Nikito et Maud Citation :Oui mais ce n'est pas ce qu'ils disent.On n'est pas des héros (Je ne suis pas un héros) - Nikito et Maud Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1269 Karma: 507 Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 0 J'avais déja vu ce genre de rapprochement lors du premier confinement, la phrase ressemblait à ceci:



"En 1918, ils nous ont appelés à rejoindre le front.

En 1940, ils nous ont appelés à rejoindre la résistance.

En 2020, ils nous ont appelés à rejoindre le canapé.

Courage les gars!" larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 675 Karma: 1143 Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 1

@Mr-poulet-du-33

Mais les gars calmez-vous, c'est évidemment ironique...

C'est clairement pour se foutre de la gueule de ceux qui pensent vivre une épreuve insurmontable sur le fait de rester chez eux pour enrayer le virus...

Et qui ne respectent pas ce moindre effort, des connards en somme, à qui on doit faire un spot pub sur une comparaison avec les vétérans de guerres mondiales pour qu'ils comprennent leur connerie.

C'est juste triste de voir une telle génération de débile.

+1 , je m'apprêtais à poster, mais rien à redire.... Citation :+1 , je m'apprêtais à poster, mais rien à redire.... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 979 Karma: 1623 En ligne ! Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 0 Ça pourrait être pire pour eux ... On pourrait les obliger à regarder toutes les emissions de Cyril Hanouna !! grenadekorp Je viens d'arriver Inscrit le: 8/3/2019 Envois: 6 En ligne ! Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 0 Moi je viens de fermer ma boîte.

Pour sauver 3 vieux j'ai licencié 10 jeunes.

J'ai mal à mon pays ... akrogames Je masterise ! Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 2074 Karma: 453 En ligne ! Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... Re: Un ancien combattant allemand nous raconte comment il... 0 Un NAZI qui nous raconte comment vivre nos vies. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.