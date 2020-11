Vidéo : Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert Posté par Koreus

Une interview de Barack Obama par Oprah Winfrey est réalisée sur fond vert.



Vidéo (42s) : Interview d'Obama réalisée sur fond vert





Vidéo : Interview de Kanye West par Joe Rogan en 1 minute Vidéo : Barack Obama claque un panier à 3 points Vidéo : « I didn't know there was this much green in the whole galaxy » (Star Wars)

PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11125 Karma: 10712 Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert 0 Bluffant ! Ca ne va pas calmer les complotistes en tout genre, ces avancées technologiques Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 391 Karma: 246 Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert 0 Wahou!! Sans intérêt... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5297 Karma: 5012 Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert 0

Est-ce vraiment un montage ? ScreamuS Je m'installe Inscrit le: 28/5/2008 Envois: 108 Karma: 290 Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert 1 Bluffant ! Bluffant ? Ducantois1850 Je m'installe Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 446 Karma: 131 Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert 3 @Green_Is_Dead Je comprends pas vraiment ce que ça apporte ce genre de commentaires. Je veux dire... Il t'est tellement insupportable que le monde entier ne soit pas au fait de ta blasitude, qu'il fallut que tu nous gratifiasses impérativement de ta prose d'une concision aussi plate qu'ennuyeuse ?



Ou alors c'est juste que green is not dead, et ça te fout les boules. Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 967 Karma: 195 Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert 3 ça fait pas + de 30 ans que ça existe le fond vert? momoaliz Je masterise ! Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 2102 Karma: 1374 Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert 0 Heureusement que les fonds verts sont seulement utilisés pour faire des "fake vidéos " et que les politiques interviewés peuvent toujours dire la vérité à la télé. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 668 Karma: 2154 Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert 0 Les photoshopeurs, à vous de jouer larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 679 Karma: 1150 Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert 1

Donc Trump était réellement au golf ou pas? Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 391 Karma: 246 Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert 0 @Ducantois1850 C'est "marrant". C'est la première fois que je mets ce type de commentaire et en l'écrivant je me suis que ça allait faire réagir les blaireaux. Bingo! Ça n'a pas traîné.

En plus, tu me fais de la peine ; tu sais à quel point ton avis compte pour moi! ^^



Sinon, je persiste : JE trouve que cette vidéo n'a aucun intérêt et JE le dis (même si ça indispose MÔSSIEUR Ducantois1850). Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 622 Karma: 1092 Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert 0 Le montage fond vert n'a aucun intérêt,

par contre, Obama qui fait le show, ca vaut toujours le coup. larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 679 Karma: 1150 Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert 0 camaronalex Attention derrière toi

Attention derrière toi GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 208 Karma: 415 Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert 0 Apparemment, finalement, Barack Obama a bien été réélu... mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2270 Karma: 1588 Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert Re: Une interview de Barack Obama réalisée sur fond vert 0 larzuc Apparemnt toujours à la maison blanche

