Vidéo : Une analyse chronologique et topographique de l'explosion de Beyrouth Posté par Dumnac

Voici une vidéo bien foutue de l'analyse chronologique et topographique de l'explosion de Beyrouth qui s'est produite le 4 août dernier. Vous pouvez activer les sous-titres en français.



Vidéo (12mn1s) : Analyse de l'explosion de Beyrouth





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Unstop Je m'installe Inscrit le: 9/9/2010 Envois: 328 Karma: 137 Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... 2 Gros gros boulot et très intéressant. arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 305 Karma: 88 En ligne ! Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... 0

https://madamasr.com/en/2020/11/17/feature/politics/video-reconstructing-the-august-4-beirut-explosion/ Pourquoi ne pas donner la source de la vidéo pour ceux qui veulent la meilleure qualité possible? Ici comme sur la chaine youtube media part ils ne le font pas. hanouna Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2019 Envois: 12 Karma: 58 Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... 1 Euh... On va pas contredire. En fait. Dumnac Je viens d'arriver Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 78 Karma: 138 Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... 1 @arrobaz les sources sont citées à 00:15 quand à la qualité ça monte jusqu'à 1080p sur Youtube et Viméo. De plus, les sub fr sont un plus pour ce genre de videos un peu technique. Nours007 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/5/2017 Envois: 13 Karma: 56 En ligne ! Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... 1 Passionnant comme reportage, heureusement sous titré.



Je me suis laissé entrainé par les 12 mn de vidéo, sans me rendre compte du temps passé.



Il serait intéressant de connaitre les normes françaises, avant et après l'explosion de Toulouse de septembre 2001, afin de les comparer à celles indiquées (anglaises et australiennes). arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 305 Karma: 88 En ligne ! Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... 1 Dumnac 1080p c'est ce qui donne la qualité en elle meme. Par exemple ici la video est téléchargé de Vimeo et repostée donc youtube reconvertie la video pour la mettre sur leur site et il y a forcement des pertes (ça se voit dailleurs).

La chaine d'origine est donné mais pas le lien de la source, je trouvais ça important.

PS: certains parlent Anglais et d'autres veulent peut etre revoir certaines images en mieux mais merci pour ton commentaire 1080p c'est ce qui donne la qualité en elle meme. Par exemple ici la video est téléchargé de Vimeo et repostée donc youtube reconvertie la video pour la mettre sur leur site et il y a forcement des pertes (ça se voit dailleurs).La chaine d'origine est donné mais pas le lien de la source, je trouvais ça important.PS: certains parlent Anglais et d'autres veulent peut etre revoir certaines images en mieux mais merci pour ton commentaire Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 73227 Karma: 6244 En ligne ! Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... 0 Superbe reconstitution des faits, c'est triste de voir qu'à peut de chose près tout ceci aurait facilement pu être évité. thechopeur Je viens d'arriver Inscrit le: 26/4/2011 Envois: 70 Karma: 248 En ligne ! Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... 0 Je vous invite à aller voir le site en lien, c'est super intéressant !



EDIT : Ah... Comment ça c'était "GIThub" ? clhor Je viens d'arriver Inscrit le: 2/5/2016 Envois: 54 Karma: 135 Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... Re: Une analyse chronologique et topographique de l'... 0 Vidéo très interessante !

J'ai l'impression qu'on nous prend pour des c*** à la TV où l'on a pas le temps de nous expliquer les tenants et aboutissants d'un sujet. Tellement plus simple de faire un micro trottoire...

