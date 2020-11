Analyse de l'explosion de Beyrouth

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Mardi 4 août 2020, une violente explosion a dévasté le port de Beyrouth, au Liban, tuant plus de 200 personnes et en blessant plus de 6 500 autres. À l'aide d'informations disponibles en source ouverte, y compris des vidéos, des photographies et des documents, Forensic Architecture, un groupe de recherche multidisciplinaire basé à l'Université de Londres, nous propose une analyse chronologique et en modélisation 3D des événements. Vous pouvez activer les sous-titres en français.

analyse beyrouth chronologie explosion