Vidéo : Teinture dégoulinante de Rudy Giuliani pendant une conférence de presse Posté par Skwatek

Rudy Giuliani, ancien maire de New York et actuel avocat de Donald Trump, a un problème avec sa teinture de cheveux durant une conférence de presse.







Vidéo (1mn19s) : Teinture dégoulinante de Rudy Giuliani





ahahah Garçon un Pastis Inscrit le: 25/2/2019 Envois: 51 Karma: 139 Re: Teinture dégoulinante de Rudy Giuliani pendant une co... Re: Teinture dégoulinante de Rudy Giuliani pendant une co... 0 On aurait pu croire que c'est le fait de raconter des grosses conneries qui l'aurait fait suer du front, mais je pense qu'il est entrainé. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5302 Karma: 5012 Re: Teinture dégoulinante de Rudy Giuliani pendant une co... Re: Teinture dégoulinante de Rudy Giuliani pendant une co... 0

Ce n'est même pas risible, c'est pathétique. Il est temps pour eux de tourner la page et à bientôt dans quatre ans puisque l'autre fou va se représenter. nonam155 Je m'installe Inscrit le: 29/12/2013 Envois: 138 Karma: 55 En ligne ! Re: Teinture dégoulinante de Rudy Giuliani pendant une co... Re: Teinture dégoulinante de Rudy Giuliani pendant une co... 0 Quand tu as plus un poil sur le caillou et une gueule de undead, ton plus gros problème c'est tes cheveux blanc? Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 359 Karma: 1237 En ligne ! Re: Teinture dégoulinante de Rudy Giuliani pendant une co... Re: Teinture dégoulinante de Rudy Giuliani pendant une co... 0 Ben oui, quand les avocats sont passés, il suintent, faut les jeter !