Teinture dégoulinante de Rudy Giuliani

Jeudi 19 novembre 2020, Rudy Giuliani, ancien maire de New York et actuel avocat de Donald Trump, a eu un problème avec sa teinture de cheveux durant une conférence de presse au siège du Comité national républicain à Washington. Alors qu'il dénonçait un « complot national » et une « fraude massive » dans l'élection de Joe Biden, deux longues traces noirâtres se sont mises à couler sur ses joues. Elles pourraient être dues à l'application de mascara sur ses tempes grisonnantes juste avant la conférence.

