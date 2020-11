Vidéo : Un journaliste s'introduit dans une vidéoconférence confidentielle de l'Union européenne

Posté par -Flo-



Une des participantes (la ministre néerlandaise de la Défense) a twitté une photo dans laquelle on aperçoit sur son bureau le code d’accès à la réunion et les 5 premiers chiffres du mot de passe qui en compte 6. Ce journaliste néerlandais a remarqué le document sur la photo et a donc tenté de compléter le mot de passe, jusqu’à parvenir à faire une entrée remarquée... Vraiment pas très rassurant... (C’est peu de le dire)









